La noche madrileña premia a Shôko Madrid por su compromiso social

lunes 01 de diciembre de 2025 , 08:30h

La noche madrileña volvió a celebrar su diversidad, creatividad y compromiso en la última edición de los Premios Noche Madrid, organizados por la Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid. En este contexto, Shôko Madrid ha sido reconocido por su campaña solidaria de recogida de juguetes, una iniciativa desarrollada junto a la AAVV La Corrala en beneficio del Colegio Público Antonio Moreno Rosales, en el barrio de Lavapiés.

Este reconocimiento pone en valor el papel del club como agente activo dentro de su entorno y su contribución a impulsar iniciativas sociales que refuerzan la importancia del ocio nocturno como motor cultural y comunitario.

El galardón se suma a la trayectoria de Shôko Madrid, un espacio que destaca por una propuesta sólida y cuidada que lo ha consolidado como uno de los referentes de la vida nocturna de la capital. Situado en pleno corazón de La Latina, Shôko Madrid cuenta con casi 2.500 m² distribuidos en dos plantas, donde combina un diseño moderno con influencias orientales, una atmósfera vibrante en tonos rojos y una propuesta que reúne música, espectáculo y un ambiente cuidado.

Su programación incluye sesiones temáticas como Swag City, Pure Shôko, The Room o Puro Perreo, además de actuaciones de artistas de primer nivel como Bad Gyal, Saiko o Quevedo, que han convertido su escenario en un punto de encuentro clave para el público joven y la escena urbana.

El club cuenta además con certificaciones que avalan su modelo de gestión responsable: el distintivo Triple Excellence y el sello Biosphere, que reconocen su apuesta por un ocio más seguro, sostenible y consciente.

Una trayectoria que confirma la posición de Shôko Madrid como uno de los espacios más representativos de la noche madrileña.

