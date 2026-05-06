Apertura de la 41.ª edición del Premio BMW de Pintura

miércoles 06 de mayo de 2026 , 08:15h

El Grupo BMW abre la convocatoria de la 41ª edición del Premio BMW de Pintura, uno de los certámenes de mayor prestigio en el panorama artístico nacional.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, este certamen se consolida como un motor esencial para el talento creativo y una plataforma de referencia para las nuevas formas de expresión artística.

La convocatoria abarca desde la pintura contemporánea hasta la creación digital, ofreciendo un espacio de visibilidad para artistas con diversas trayectorias y lenguajes, manteniendo su compromiso con la vanguardia y la excelencia en el arte.

El periodo para la presentación de obras permanece abierto hasta el 12 de junio a las 13:00 h.

Desde su creación en 1986, el Premio ha contado con la participación de más de 29.000 artistas de más de 39 nacionalidades, convirtiéndose en un escaparate de excelencia, diversidad e innovación artística. A lo largo de estos años, el Grupo BMW ha mantenido firme su compromiso con la cultura, evolucionando de la mano del arte y adaptándose a sus nuevos lenguajes, integrando también la creación digital como parte del certamen.

El jurado de esta 41ª edición estará compuesto por reconocidas figuras del mundo del arte y la cultura, entre ellas: Antonio López, pintor, escultor y dibujante; Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao; Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, fundadora y presidenta de la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo; Guillermo Solana, director artístico del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza; y Lucía Casani, directora de la Fundación Carasso.

Las obras serán evaluadas atendiendo tanto a su valor artístico como a la trayectoria y proyección del autor, teniendo en cuenta el currículum, el dossier de trabajos anteriores y el enfoque conceptual de la obra presentada.

La convocatoria contempla dos categorías excluyentes entre sí: el Premio BMW de Pintura, dotado con 25.000 euros, y el Premio BMW de Arte Digital, con una dotación de 6.000 euros.

En la pasada edición, la artista navarra Amaya Suberviola se alzó con el premio en la categoría de Pintura por su obra “ST25061 (Coger una pestaña con los dedos)”, mientras que en la categoría de Arte Digital el galardón recayó en Chino Moya por su pieza audiovisual “Metapope”.

Las bases completas y el acceso al formulario de participación están disponibles en la página oficial: www.premiobmwdepintura.com.

En su 41ª edición, el Premio BMW de Pintura reafirma su compromiso con la cultura como motor de transformación social y con el impulso continuado del talento artístico en España.