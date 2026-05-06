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Thyssen en signos: un glosario con más de 250 términos artísticos
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Thyssen en signos: un glosario con más de 250 términos artísticos

miércoles 06 de mayo de 2026, 08:30h

Thyssen en signos es el resultado de un trabajo de investigación desarrollado por el Área de Educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza con el apoyo de Bankinter, y la colaboración de la Fundación CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas) para la creación de un glosario de términos artísticos en lengua de signos española (LSE).

Este proyecto comenzó en 2024 con el objetivo de recopilar y también de crear signos de términos artísticos y relacionados con el museo que hasta ahora no existían o tenían una difusión muy limitada.

La iniciativa busca reducir las dificultades de comunicación en torno al arte, los movimientos artísticos y los pintores para personas de la comunidad sorda y para intérpretes de LSE.

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