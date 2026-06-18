Amarillo y azul: los colores que renuevan las colecciones de playa de Torres Novas

jueves 18 de junio de 2026 , 08:00h

El verano se llena de color con la incorporación del amarillo a las colecciones de playa Meco y Alvor de Torres Novas. Este tono luminoso y vibrante se suma a la propuesta de la firma portuguesa, aportando frescura y energía a dos de sus líneas más reconocidas.

Meco: tradición y diseño contemporáneo

La colección Meco amplía su paleta cromática con el amarillo, que se une a los tonos rosa, azul y verde ya presentes en la serie. Disponible en dos estampados clásicos, rayas y cuadros, esta propuesta combina un estilo atemporal con una estética actual, pensada para acompañar las jornadas junto al mar o la piscina.

Los diseños mantienen el carácter distintivo de la colección, en la que predominan las líneas limpias y los colores alegres, evocando la esencia del verano mediterráneo.

Alvor: inspiración retro para los días de sol

La colección Alvor, recuperada recientemente a partir del archivo histórico de la marca, incorpora este año dos nuevos colores: amarillo y azul. Sus diseños, inspirados en las toallas de playa de décadas pasadas, apuestan por una estética vintage reinterpretada con un enfoque contemporáneo.

La combinación de colores suaves y patrones clásicos convierte a Alvor en una colección que mira al pasado sin renunciar a la funcionalidad y al gusto actual.

Una marca con casi dos siglos de historia

Fundada en 1845, Torres Novas es una de las firmas textiles con mayor tradición de Portugal. Especializada en textiles para el hogar y el baño, la marca ha construido su identidad a partir de la calidad de las materias primas, la atención al detalle y un diseño que combina herencia y modernidad.

Con estas nuevas incorporaciones, la firma refuerza su apuesta por piezas que acompañan los momentos de descanso y ocio, poniendo el color y la tradición en el centro de la experiencia estival.