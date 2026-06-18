El Ballet Nacional de España viaja con Afanador al corazón de Alemania

jueves 18 de junio de 2026 , 08:15h

Los días 19 y 20 de junio el Ballet Nacional de España viajará a Alemania al Schlossfestspiele de Ludwigsburg para sorprender

con su puesta en escena innovadora y actual.

El BNE sigue conquistando los escenarios europeos

Este fin de semana el Ballet Nacional de España lleva Afanador al Schlossfestspiele de Ludwigsburg (Alemania).

La compañía dirigida por Rubén Olmo aterriza en la ciudad alemana con una producción que lleva conquistando los escenarios nacionales e internacionales desde su estreno el 1 de diciembre de 2023.

Esta obra, inspirada en la fotografía de Ruven Afanador, ha brillado por todos los teatros por los que ha pasado, desde Corea del Sur y Brujas, pasando por Austria e Italia, siendo París la última ciudad rendida al magnetismo de Afanador.

En palabras de Marcos Morau, responsable de la idea y de la dirección artística de la producción, “Afanador es un trabajo que parte de un legado sagrado y se enfrenta a nuestro tiempo y sus cambios. Es un trabajo de rigor, de belleza y de misterio”.

Se trata de una de las producciones más actuales de la compañía. Y es que hablar de Afanador se traduce en innovación en la Danza española. Es precisamente esta originalidad la responsable, en palabras de Rubén Olmo, director del Ballet Nacional de España, de su gran éxito: “El éxito de Afanador es su inspiración. Siempre nos inspiramos en escritores, poetas, etc., pero nunca en un fotógrafo, en una sesión de fotos. Es algo innovador en el mundo de la danza”.

Con sus coreografías hipnotizadoras e interpretaciones que se mueven entre la vitalidad y la inmovilidad, Afanador pone el foco en la mirada surrealista del fotógrafo Ruven Afanador sobre el flamenco a través de una lente deformante, hecha de sueño, deseo y memoria, y busca atraer al espectador para que descubra un universo creado desde la fascinación y el deseo.

Ruven Afanador congela el movimiento con toda la belleza y fuerza del arte español, mientras que Morau permite que esos mismos cuerpos vuelvan a moverse. Así puede mostrar la tensión entre la vitalidad y la inmovilidad, entre la mirada y el deseo. La paradoja de la fotografía se vuelve tangible: un medio que congela el movimiento, pero que es capaz de dar visibilidad a toda una corriente de vida. En Afanador, según palabras de Morau: “los cuerpos vuelven a moverse, no para imitar la fotografía, sino para comprender lo que yace dentro de esa quietud”.

La coreografía ha sido creada por el propio Marcos Morau, Lorena Nogal, Shay Partush, Jon López y Miguel Ángel Corbacho, asistente de dirección del Ballet Nacional de España. Grandes lazos, horcas y batas de cola acompañan la composición musical creada por Juan Cristobal Saavedra, con la colaboración especial de la cantante y compositora Maria Arnal. Este recorrido por unos mundos que bailan por las lindes de lo onírico, la muerte y la vida vienen de la mano del dramaturgo Roberto Fratini Serafide, el diseño audiovisual de Marc Salicrú y el diseño de iluminación de Bernat Jansà.

El ballet Afanador se ha consolidado como un fenómeno de la escena internacional. Desde su debut, la producción del Ballet Nacional de España ha cosechado el aplauso unánime del público y la crítica especializada, alzándose con importantes distinciones que incluyen: cinco Premios Max, dos galardones en los Premios Talía y los Premios de la Crítica de Cataluña, entre otros.

Según declara Marcos Morau, “me gustaría que la gente entrara así a vernos, como en ciertos sueños, donde reconocemos los lugares, las personas, los paisajes y, sin terminar de comprender qué les sucede, sabemos que hablan de nosotros”.