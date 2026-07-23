Grupo Le Cocó reúne en Giulietta, Fellina, La Cerda de Chueca y La Morenilla una selección de platos ligeros, recetas mediterráneas y cócteles pensados para disfrutar del verano incluso en los días de más calor.

Los platos y cócteles que mejor combaten el calor en Madrid

Con el mercurio acercándose de nuevo a los 40 ºC, la gastronomía también se adapta al verano. En los días de más calor triunfan las recetas ligeras, los ingredientes de temporada, las bebidas bien frías y las terrazas que invitan a prolongar la sobremesa. Bajo esta premisa, Grupo Le Cocó propone un recorrido gastronómico por cuatro de sus restaurantes, donde la cocina mediterránea, los sabores frescos y la coctelería se convierten en los mejores aliados para sobrellevar las altas temperaturas.

En sus restaurantes italianos, Giulietta y Fellina, la tradición mediterránea marca el ritmo de una carta concebida para disfrutar sin excesos. En Giulietta, el Vitello Tonnato, elaborado con ternera cocinada a baja temperatura y una delicada salsa tonnata, es una de las propuestas más apetecibles para comenzar la comida. Fellina, presente en Chamberí y Arturo Soria, apuesta por elaboraciones donde el producto de temporada es el gran protagonista, como la ensalada de burrata con tartar de tomate, aceituna negra y helado de albahaca, o la clásica caprese con mozzarella de búfala, sencilla, equilibrada y perfecta para los días de verano.

Las bebidas también adquieren especial protagonismo durante esta época del año. Los restaurantes italianos del grupo recuperan algunos de los grandes clásicos del aperitivo, como el Aperol Spritz, el Bellini o el Negroni, ideales para acompañar una comida al aire libre o disfrutar del atardecer. Para cerrar la experiencia, el Sorbete Giulietta aporta el toque más refrescante del menú.

La propuesta estival continúa en La Cerda de Chueca, donde la cocina desenfadada invita a compartir platos como la Ensaladilla rosa o los Pani puri de salmón marinado, dos recetas ligeras que reflejan el carácter creativo de su carta. La experiencia se completa con uno de sus cócteles más conocidos, "La guinda la pones tú", pensado para hacer más llevaderas las noches de verano en pleno corazón de Chueca.

Por su parte, La Morenilla reinterpreta algunos clásicos con un enfoque contemporáneo. Su salmorejo de tomatillo, aguacate y atún en escabeche ofrece una versión fresca y original de uno de los platos imprescindibles de la temporada, mientras que el sándwich de porchetta con mayonesa de albahaca y tomate semiseco combina sabores intensos con una presentación informal en un espacio inspirado en las tradicionales ferias populares.

Cuando el calor aprieta, escoger bien el lugar donde comer también forma parte del plan. Platos ligeros, ingredientes de temporada, cócteles de autor y espacios pensados para disfrutar sin prisas convierten la propuesta gastronómica de Grupo Le Cocó en una alternativa para refugiarse de las altas temperaturas sin salir de Madrid. Porque, incluso en plena ola de calor, siempre hay una buena razón para sentarse a la mesa.