Zambia, la Joya Escondida para safaris

miércoles 17 de junio de 2026 , 11:00h

Zambia es un destino de safari verdaderamente mágico. Este país del sur de África no es de los primeros que vienen a la mente cuando alguien quiere realizar un safari.

Y esa es parte de su magia: un destino menos conocido que cautiva a quienes sueñan con descubrir el África más pura y salvaje. Lejos de las rutas más transitadas, ofrece paisajes inmensos donde la naturaleza marca el ritmo de cada jornada y donde cada encuentro con la fauna se siente íntimo, auténtico y especial.

Zambia siempre debe estar la lista de los amantes del safari, y de todos aquellos que buscando un contacto con la naturaleza, quieren hacerlo fuera de caminos más trillados.

Por qué elegir Zambia

Lugar de nacimiento del legendario “safari a pie” y hogar de las Cataratas Victoria, cuenta con varias maravillas naturales impresionantes.

Los grandes ríos que atraviesan el país, dan vida a ecosistemas extraordinarios donde elefantes, hipopótamos, leones y leopardos conviven en escenarios de una belleza sobrecogedora

Paisajes idílicos de una naturaleza salvaje africana, para crear memorias inolvidables en una luna de miel, o lugares pensados para disfrutar en familia, en grupo de amigos, alojándose en casas/mansiones en medio de la naturaleza donde la familia estará atendida con total intimidad, o en cómodas y lujosas habitaciones en medio de espacios salvajes...

Siempre hay opciones para cada tipo de viajero amante del safari.

La experiencia en Zambia

Lo que realmente diferencia a Zambia es la calidad de sus experiencias de safari. Los alojamientos suelen ser pequeños y exclusivos, los vehículos transportan pocos pasajeros y las actividades están diseñadas para ofrecer un contacto más cercano con la naturaleza. Los safaris a pie, guiados por expertos rastreadores, permiten descubrir los detalles del ecosistema africano de una forma imposible desde un vehículo.

Para viajeros que buscan una África salvaje, auténtica y menos concurrida, Zambia representa uno de los secretos mejor guardados del continente, combinando paisajes espectaculares, abundante fauna, excelentes guías y una sensación de aventura difícil de encontrar en otros destinos de safari.

SUS PARQUES:

South Luangwa

Ubicado en el Valle del río Luangwa, en el centro-este del país, y rodeado por otros espacios salvajes protegidos, como Luambe, North Luangwa o Lukuzusi NP, es una de las muchas joyas contenidas en Zambia. Especialmente famoso por ser la cuna del safari a pie, es hogar de numerosas especies, y famoso por la concentración y avistamientos del leopardo.

El safari a pie te saca del confort del vehículo y te pone en el centro de la acción de la naturaleza salvaje africana, siempre de la mano de expertos rangers, cuyos 5 sentidos, totalmente entrenados para interpretar todas las señales, te mantienen seguro mientras disfrutas de esta increíble inmersión.

Cada viajero decide la duración de su safari a pie, desde unas horas a varios días, y como combinar esta experiencia con el safari en 4x4, diurno y nocturno.

Kafue NP

Con sus 22.400 km2, Kafue es el área de conservación más grande de Zambia, y la 2ª más grande del mundo.

Es perfecto para los que buscan una experiencia de safari fuera de los caminos más trillados con apenas un puñado de campamentos/lodges en este enorme extensión.

Toda su extensión es un auténtico santuario de vida salvaje, contando con áreas tan privilegiadas como las vastas llanuras de Busanga en el norte de Kafue, uno de los rincones más remotos, exclusivos y espectaculares de África austral. Estas extensas llanuras inundables ofrecen paisajes abiertos que evocan la esencia más salvaje del continente, y durante la estación seca, las aguas retroceden lentamente y dejan al descubierto inmensas praderas que atraen a grandes concentraciones de fauna.

Miles de antílopes pastan en las llanuras mientras depredadores como leones, leopardos, guepardos y licaones patrullan el territorio en busca de oportunidades de caza. La región es especialmente famosa por sus impresionantes manadas de leones, que encuentran en los espacios abiertos un escenario perfecto para desarrollar complejas estrategias de caza.

Lower Zambezi NP

Lower Zambezi, probablemente el destino más popular de safari en Zambia se encuentra justo frente al PN Mana Pools en Zimbabwe, sólo separados ambos Parques Nacionales por el río Zambezi,

Toda la región, dominada por el agua permanente del río Zambezi, es increíblemente rica en vida salvaje y los viajeros disfrutan durante su estancia de excelentes avistamientos de vida salvaje, en un entorno natural indómito, en que apenas hay un puñado de alojamientos en posiciones privilegiadas frente a las orillas del Zambezi.

Safaris guiados en 4x4 diurnos o nocturnos, en lancha o en canoa en el río, o safaris a pie, siempre a tu elección, te permitirán disfrutar al 100% de la inmersión en este privilegiado territorio del continente.