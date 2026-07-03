El Mundial de Fútbol inspira los cortes de pelo masculinos de este verano

viernes 03 de julio de 2026 , 09:30h

Los looks actuales de futbolistas como Rodrigo De Paul (Argentina), Raphinha (Brasil), Van Dijk (Holanda), Rice (Inglaterra) o Haaland (Noruega) están entre los más cool de este Mundial de Fútbol, aunque el mohawk de Yilmaz (Turquía) o el buzz combinado con mid fade de Mbappé (Francia) responden más a las tendencias en cortes y peinados que veremos este verano. Paul Tudor, director del salón David Künzle Fuencarral en Madrid, analiza los estilos que más se verán en los próximos meses, destacando clásicos como el french crop, los degradados de todo tipo y en cabellos más largos, el man bun y las ondas surferas.

Rebelde y unisex, el mohawk es uno de los cortes de moda este verano 2026 en hombres, estilo que los más grandes del futbol como Lionel Messi, David Beckham, Neymar o Cristiano Ronaldo han llevado en algún momento de su carrera. Consiste en cortar el cabello de ambos lados de la cabeza dejando en medio una franja más larga tipo cresta. Estandarte en los 80 de las culturas punk y rock, hoy en día ya no se asocia con la música y es mucho más mainstream: “Es un corte contestatario e inconformista, más solicitado sin duda por chicos jóvenes no adscritos a ninguna tribu. Favorece especialmente los rostros ovalados o redondos” – nos comenta Paul Tudor, director del salón madrileño David Künzle Fuencarral.

Tudor destaca también el french crop, que rebaja el cabello en los laterales y zona posterior a la vez que deja la superior intacta, peinando hacia adelante en busca de un flequillo o hacia los lados: “Es un corte principalmente urbano que queda genial con pelo rizado, texturizado o liso. Se caracteriza por su franja frontal, a la que se da forma dejando una mayor longitud arriba con la que poder peinar después hacia un lado o hacia adelante. Suele trabajarse con tijeras y navaja y según la ocasión, darle un aire más elegante, todo pulido, o desenfadado, que bastaría con no peinarlo”. Otra tendencia son las ondas surferas y los moños estilo Haaland, en este caso altos pero también bajos.