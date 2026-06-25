Torres Novas renueva sus sillas de playa Barra con mejoras en transporte y funcionalidad

jueves 25 de junio de 2026 , 09:00h

Torres Novas presenta la nueva versión de sus emblemáticas sillas de playa de la Colección Barra, una propuesta que actualiza uno de sus productos más reconocibles sin perder su esencia clásica.

Fiel a su estética atemporal, la marca mantiene la paleta de colores tradicional —azul marino, verde, rojo y beige—, pero incorpora mejoras orientadas a la funcionalidad y la comodidad en el transporte, dos aspectos clave en el uso cotidiano de este tipo de producto.

La principal novedad de esta temporada es la incorporación de dos asas integradas: una corta, pensada para llevar la silla en la mano, y otra larga, que permite colgarla al hombro. Esta actualización busca facilitar los desplazamientos a la playa, ofreciendo una solución más práctica sin renunciar al confort característico de sus seis posiciones de inclinación.

Con este rediseño, Torres Novas refuerza su apuesta por combinar tradición y funcionalidad, adaptando un producto icónico a las necesidades actuales del consumidor, cada vez más orientado a la practicidad sin perder de vista el diseño y la durabilidad.

Fundada en 1845, Torres Novas es un referente en el sector de textiles para el hogar en Portugal. La firma se distingue por el uso de materias primas de alta calidad y procesos de fabricación cuidadosos, que dan como resultado productos duraderos donde convergen diseño sofisticado y funcionalidad.