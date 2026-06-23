Kestrel TR la nueva zapatilla para Trail Running de Helly Hansen

martes 23 de junio de 2026 , 09:00h

Helly Hansen continúa ampliando su colección de trail running con el lanzamiento de la nueva Kestrel TR, una zapatilla versátil y de alto rendimiento desarrollada para corredores que buscan velocidad, protección y confianza sobre cualquier terreno. Disponible en versiones para hombre y mujer, este nuevo modelo combina una construcción ligera y altamente transpirable con tecnologías avanzadas de amortiguación, estabilidad y agarre para afrontar tanto entrenamientos diarios como competiciones de montaña.

Diseñada para acompañar al corredor desde los recorridos más rápidos hasta las distancias largas en montaña, la nueva Kestrel TR incorpora una innovadora mediasuela HH® Power-Stride fabricada con espuma inyectada con nitrógeno. Esta tecnología proporciona una amortiguación reactiva y una excelente capacidad de retorno de energía, permitiendo mantener el ritmo durante más tiempo con una sensación de ligereza excepcional.

Para aumentar la protección sin comprometer la agilidad, Helly Hansen integra una placa de roca PEBAX® de alto rendimiento que protege el pie frente a piedras, raíces e impactos propios de los terrenos técnicos. Esta estructura ofrece además una mayor estabilidad y eficiencia en la transición de la pisada, aportando seguridad en los descensos rápidos y en los cambios de dirección.

La parte superior de la zapatilla ha sido desarrollada con una malla técnica sin costuras equipada con tecnología HH® Max-Vent, diseñada para maximizar la circulación del aire y favorecer una transpirabilidad sobresaliente. El tejido presenta propiedades hidrófugas y de secado rápido gracias a la tecnología HH® Quick Dry, ayudando a mantener el confort incluso en condiciones húmedas, pasos de agua o jornadas de elevada intensidad.

En la zona inferior, la suela incorpora la reconocida tecnología HH® Max Grip junto con el sistema HH® Surround-Grip, una combinación que garantiza una tracción fiable sobre roca húmeda, barro, senderos compactos y superficies variables. A ello se suma la estructura HH® Arch-Brace, que mejora la estabilidad torsional del conjunto y favorece un mayor control en terrenos irregulares.

La protección frente al desgaste ha sido reforzada mediante la tecnología HH® Pro Guard en la puntera y HH® Tough-Wear en las zonas de mayor abrasión, prolongando la durabilidad de la zapatilla sin incrementar el peso. El confort se completa con la plantilla HH® Max-Comfort, diseñada para ofrecer una amortiguación adicional durante largas jornadas de entrenamiento o competición.

Además de sus prestaciones técnicas, la Kestrel TR refleja el compromiso de Helly Hansen con la sostenibilidad. Más del 70 % de la parte superior del calzado está fabricada con materiales reciclados y el modelo incorpora cordones, refuerzos, forros y diversos componentes elaborados a partir de materiales reciclados.