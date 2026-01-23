La importancia de una buena capa base en actividades invernales

viernes 23 de enero de 2026 , 09:45h

Con un peso ligero de 410 gramos, el Base Layer masculino LIFA® Merino Midweight Half-Zip se presenta como una prenda versátil para actividades en bajas temperaturas, combinando rendimiento técnico y comodidad.

Helly Hansen amplía su línea de equipamiento para deportes y actividades en climas fríos con el Base Layer masculino LIFA® Merino Midweight Half-Zip, una capa base concebida para ofrecer protección térmica, transpirabilidad y una gestión eficaz de la humedad en entornos exigentes.

Integrado en la colección LIFA® Merino Midweight, este modelo está pensado para un uso amplio, desde deportes de montaña y nieve hasta entrenamientos al aire libre en invierno. Su diseño ajustado se apoya en una construcción de doble capa que combina un exterior de lana merino 100 % con la tecnología LIFA®, desarrollada por la marca para facilitar la evacuación del sudor.

La combinación de materiales permite aprovechar las propiedades naturales de la lana merino —aislamiento térmico y transpirabilidad— junto a la capacidad de secado rápido y control de la humedad de las fibras LIFA®. De este modo, la prenda contribuye a mantener el cuerpo seco y confortable durante la actividad. El tejido, además, es antipicor y cuenta con costuras planas, lo que mejora la comodidad en usos prolongados y reduce el riesgo de rozaduras.

Un sistema de capas orientado al rendimiento

La tecnología LIFA® Merino se basa en una estructura de dos capas diferenciadas. La capa interior, compuesta por fibras LIFA®, se encarga de alejar la humedad de la piel, ayudando a evitar la pérdida de calor asociada al sudor en actividades de intensidad variable.

La capa exterior de lana merino 100 % aporta aislamiento térmico natural y favorece la regulación de la temperatura corporal, ofreciendo abrigo en condiciones frías sin comprometer la transpirabilidad. Esta combinación permite un uso continuado tanto en esfuerzos intensos como en situaciones de frío sostenido.

El empleo de lana con certificación ZQ respalda criterios de calidad, trazabilidad y bienestar animal, integrando el enfoque técnico de la prenda con consideraciones de sostenibilidad.