Helly Hansen fusiona estilo japonés y rendimiento en la chaqueta de esquí Emiko Ridable

viernes 20 de febrero de 2026 , 08:45h

La marca noruega Helly Hansen fusiona el diseño vanguardista con la tecnología de aislamiento PrimaLoft® Black ThermoPlume+ para ofrecer la máxima calidez y durabilidad en las pistas.

Con una estética inspirada en el corte y el acolchado tradicional japonés, la nueva chaqueta Emiko Ridable Puffy de Helly Hansen es una prenda diseñada para redefinir el confort en la montaña. Disponible tanto en versión masculina como femenina, esta chaqueta está pensada tanto para esquiadores de pista como para entusiastas del esquí de travesía de todos los niveles, que buscan un equilibrio perfecto entre estilo y funcionalidad.

Tecnología de vanguardia para condiciones extremas

La Emiko Ridable Puffy Jacket destaca por su construcción en dos capas y el uso del aislamiento PrimaLoft® Black ThermoPlume+. Esta tecnología ofrece la sensación táctil y la capacidad térmica del plumón natural, pero con las ventajas del sintético: un secado mucho más rápido y una gran facilidad de mantenimiento. Además, para garantizar la resistencia en los entornos más exigentes, la marca noruega líder mundial en equipamiento técnico de esquí, ha integrado tejido antidesgarro (Ripstop) y refuerzos estratégicos en los hombros de la chaqueta, específicamente diseñados para evitar el desgaste al transportar los esquís.

La chaqueta incluye el exclusivo bolsillo Life Pocket™ de Helly Hansen que prolonga la duración de la batería del móvil en el frío, así como una correa de seguridad interna para el teléfono para que permanezca unido a la chaqueta y para evitar caídas accidentales del dispositivo. También incorpora el sistema de rescate RECCO®, que permite obtener un forfait gratuito en estaciones seleccionadas; una capucha compatible con el casco y varios bolsillos.

Otras características adicionales son los codos articulados para una total libertad de movimiento, la capucha compatible con casco y una cremallera ventilada en el cuello tipo "fan construction" para facilitar la gestión de capas térmicas. A ello se suman los puños ajustables, la cremallera ventilada en el cuello para ajustar fácilmente distintas capas, el faldón impermeable y los codos articulados mejoran la comodidad y la funcionalidad en las frías condiciones invernales.

"La Emiko no es solo una chaqueta acolchada; es una pieza de ingeniería textil que rinde homenaje al diseño funcional japonés sin sacrificar la protección técnica que define a Helly Hansen", señalan desde el equipo de diseño de la marca.