Helly Hansen lanza una versión mejorada de la chaqueta de esquí Ridge Infinity Shell 2.0.

miércoles 04 de febrero de 2026 , 08:00h

Como resultado de una estrecha colaboración con freeriders profesionales y patrulleros de esquí, Helly Hansen lanza la versión mejorada de la Ridge Infinity Shell Jacket 2.0, disponible en diseños específicos para hombre y mujer. Cada detalle de esta evolución ha sido testado y validado en los entornos más exigentes para ofrecer la máxima protección en la montaña.

Innovación técnica y sostenibilidad

La Ridge Infinity Shell 2.0 incorpora la tecnología LIFA INFINITY™, una membrana impermeable y transpirable de nivel profesional fabricada sin el uso de disolventes ni PFAS. Gracias a la construcción en tres capas de HELLY TECH® Professional, la prenda garantiza una impermeabilidad duradera, siendo ideal para jornadas intensas en nieve polvo profunda o condiciones climáticas extremas.

Rendimiento perfeccionado por expertos

Siguiendo los comentarios de atletas como Jim Ryan y Madison Rose Ostergren, el equipo de diseño de Helly Hansen ha implementado mejoras clave en esta evolución:

Ajuste y durabilidad: Se ha optimizado el corte general, eliminado las costuras en los hombros para evitar roces y añadido tejido de refuerzo en zonas de alto desgaste.

Funcionalidad crítica: Incluye un bolsillo pectoral ampliado para radios o teléfonos de gran tamaño, un faldón para nieve polvo desmontable y un cuello diseñado con un sistema de fuelle/ventilación que permite el uso cómodo de varias capas.

Seguridad avanzada: Incorpora el exclusivo Life Pocket™, que preserva la batería del móvil en climas gélidos con una correa de seguridad, y reflectores RECCO® para facilitar la localización en emergencias.

"Nuestros socios profesionales nos ayudan a cuestionar y validar cada diseño", explica Louise Micolon, Product Manager de deportes de invierno en Helly Hansen. "A veces no se trata de reinventar la rueda, sino de refinar los detalles que marcan la diferencia en rendimiento y durabilidad bajo uso extremo".