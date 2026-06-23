En el Teatro de la Zarzuela: Aquella ciudad, en otros tiempos

martes 23 de junio de 2026 , 09:15h

CICLO ELLAS: NOSOTRAS

Elvira Lindo y Antonio Galera invitan a un viaje musical por el Nueva York del s.XX que sirvió de refugio a grandes artistas españoles

La escritora Elvira Lindo y el pianista Antonio Galera protagonizarán el próximo 23 de junio en el Teatro de la Zarzuela el concierto 'Aquella ciudad, en otros tiempos', una propuesta que combina literatura y música para recorrer la huella que Nueva York dejó en varias generaciones de artistas españoles del siglo XX. Con concepto y desarrollo de escena de Miguel Sánchez Lindo, el espectáculo invita al público a descubrir la ciudad a través de las palabras de escritores, músicos y artistas que encontraron en ella un espacio de libertad, transformación y modernidad.

"América fue el refugio y el sueño de los que huían del horror, de los que buscaban un futuro, de los que perseguían un sueño", reflexiona Elvira Lindo. La escritora, que en este espectáculo ejercerá de narradora, recuerda que "han sido muchos los españoles que dejaron un rastro de palabras sobre su experiencia neoyorquina, definiendo con ellas el agitado y siempre cambiante curso de la historia".

Sobre el escenario del coliseo madrileño y con al abrazo de la voz de la soprano Sheila Blanco, Elvira Lindo cumplirá el sueño forjado junto al pianista Antonio Galera en los años en que ambos coincidieron en Nueva York. Anhelaron entonces narrar un día, a través de las palabras y las músicas de artistas de muy distinta índole, "la experiencia salvaje y renovadora que supone tratar de encontrar una esquina propia entre ocho millones de almas". Deseo cumplido.

Sorolla, Concha Piquer, Julio Camba, Lorca, Salinas...

Lejos de plantear un recital convencional, el concierto construye un relato escénico en el que la narración de Elvira Lindo dialoga con la interpretación pianística de Antonio Galera y la voz de Sheila Blanco, tejiendo un recorrido por las vivencias, impresiones y emociones que la gran metrópoli despertó en figuras como Federico García Lorca, Pedro Salinas, María Lejárraga, Carmen Martín Gaite, Julio Camba, Joaquín Sorolla, Concha Piquer, Pau Casals o Joaquín Díaz. Nueva York emerge así como símbolo de exilio, refugio, descubrimiento y renovación artística, convirtiéndose en protagonista de una experiencia que entrelaza memoria, literatura y música.

La complicidad entre Elvira Lindo y Antonio Galera, nacida precisamente en las calles de Nueva York, es el punto de partida de este proyecto, concebido como un homenaje a la capacidad de la ciudad para transformar la mirada de quienes la habitaron o la soñaron. Con una cuidada puesta en escena y un formato que difumina las fronteras entre concierto y narración, 'Aquella ciudad, en otros tiempos' ofrecerá una evocación íntima y poética de uno de los grandes escenarios culturales del siglo XX y de la profunda huella que dejó en la creación española.

Ciclo 'Ellas: Nosotras'

'Aquella ciudad, en otros tiempos' pone el broche final al ciclo 'Ellas: Nosotras', uno de los ejes temáticos en los que el Teatro de la Zarzuela ha articulado su programación de conciertos durante la temporada 2025/26.

Concebido para reivindicar la voz y la mirada de las mujeres en la creación artística , el ciclo ha reunido propuestas para explorar distintos lenguajes y perspectivas: desde el homenaje a Antonio Machado protagonizado por la soprano Sara Bañeras en 'Soñando caminos'; hasta '18 Ciervas', el proyecto multidisciplinar de la pianista y compositora Sira Hernández junto a la Olivia Molina y la bailaora Olga Pericet; pasando por el concierto 'De lo emergente a lo consagrado', dedicado a las obras galardonadas en el V Premio de Composición del Teatro de la Zarzuela.