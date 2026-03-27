Helly Hansen redefine el forro polar con su nueva propuesta técnica

viernes 27 de marzo de 2026 , 09:15h

La firma noruega Helly Hansen da un paso adelante en innovación textil con el lanzamiento del Odin Breeze Hooded Fleece, una prenda que replantea el concepto tradicional de forro polar desde una perspectiva técnica y funcional.

Para su desarrollo, la marca ha contado con la colaboración directa de guías de montaña profesionales y equipos de búsqueda y rescate, entre ellos Izzy Holmes, Stephen Larson y Stephen Heath, pertenecientes a la organización Mountain Madness. Su experiencia sobre el terreno ha sido clave para abordar uno de los grandes retos del sector: reducir el peso y el volumen de los forros polares tradicionales sin comprometer la calidez ni la transpirabilidad.

El resultado es una prenda pensada para actividades exigentes como el alpinismo en condiciones de frío y viento o el esquí fuera de pista. Este forro polar de punto, con capucha ajustada y diseño técnico, está concebido como capa intermedia, ofreciendo una excelente relación calor-peso y una notable capacidad de transpiración. Su tejido de secado rápido y su confort prolongado lo convierten en un aliado versátil tanto en ascensos como en uso continuado durante la jornada.

Disponible en versión masculina y femenina, el Odin Breeze Hooded Fleece incorpora una capucha compatible con casco y una cremallera ¾ de inspiración anorak que optimiza la ventilación. Además, la prenda puede comprimirse y guardarse en su propio bolsillo en el pecho, facilitando su transporte y anclaje al equipo.

Fiel a su legado desde 1877, Helly Hansen mantiene su compromiso con la innovación colaborativa, desarrollando productos junto a profesionales que someten el equipamiento a condiciones extremas. Este enfoque permite validar cada diseño en escenarios reales de alta exigencia.

Un nuevo estándar para las capas intermedias

El Odin Breeze Hooded Fleece nace tras un proceso de diseño en estrecho contacto con guías de montaña, quienes tradicionalmente han evitado los forros polares como capas intermedias debido a su volumen y a la acumulación de calor durante el esfuerzo. Frente a ello, esta nueva propuesta destaca por su ligereza —210 gramos en el modelo masculino y 180 gramos en el femenino— y por una transpirabilidad optimizada para fases de alta intensidad como el ascenso.

“Durante el desarrollo probamos distintos tejidos hasta encontrar el equilibrio óptimo entre aislamiento térmico y peso”, explica Martin Cizeron, Product Manager de Outdoor de la marca. “El resultado es una prenda que combina ligereza, calidez y confort, convirtiéndose en una capa técnica clave para nuestros guías”.

La prueba definitiva: la montaña

La validación final llega en condiciones reales. “Me veo viviendo con esta capa puesta en la montaña”, afirma Stephen Heath. “Siempre he evitado los forros polares por su peso y volumen, pero esta prenda resuelve ambos problemas. Es tan ligera que puedo llevarla todo el día sin sobrecalentarme y apenas ocupa espacio en la mochila”.

Con este lanzamiento, Helly Hansen redefine el papel del forro polar en el equipamiento técnico de montaña, apostando por una nueva generación de prendas más ligeras, eficientes y adaptadas a las exigencias reales del terreno.