Helly Hansen presenta la tecnología de la Copa del Mundo para el esquiador de pista

Diseñada conjuntamente con el equipo nacional noruego de esquí alpino, esta chaqueta combina la máxima protección térmica con una funcionalidad pensada para la alta competición.

Rendimiento profesional y confort térmico definen la nueva HH Kvitfjell Race Puffy Jacket de Helly Hansen. Se trata de la réplica oficial del equipo Team Telenor Alpine Norway, una prenda que traslada la tecnología de los atletas profesionales a todos los entusiastas del esquí alpino y de estación. Entre sus principales características destaca la nueva estructura “Puffy” y el diseño ergonómico de las mangas, concebidas para una protección de competición y para facilitar los entrenamientos y el tiempo en las pistas.

El concepto "Puffy" define la estructura de la nueva HH Kvitfjell Race Puffy. Se trata de un acolchado sintético de alta densidad (Primaloft® Black 133g) que emula el confort del plumón pero con las ventajas técnicas de la fibra sintética, garantizando calor incluso en condiciones de humedad. Otra de sus características clave es su diseño, de corte ergonómico en los brazos. En este sentido, las mangas han sido proyectadas con volumen extra para alojar las protecciones de competición (armguards) y permitir al esquiador ponerse o sacarse la chaqueta sin necesidad de retirarse los guantes, optimizando los tiempos en pista y durante los entrenamientos.

Innovación técnica y seguridad

La HH Kvitfjell Race Puffy integra las tecnologías más avanzadas de la marca para elevar la experiencia en la montaña. Incluye el LIFE POCKET™, diseñado para preservar la temperatura de la batería del móvil en ambientes gélidos, y el sistema de rescate pasivo RECCO® para facilitar la localización en caso de emergencia. Además, refuerza su compromiso con la sostenibilidad mediante el uso de aislamiento 100% reciclado y un tratamiento repelente al agua (DWR) libre de PFC.