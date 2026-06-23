Bogotá, de Andrea Peña, para despedir la temporada escénica en Condeduque

martes 23 de junio de 2026 , 09:30h

Contemporánea Condeduque despedirá esta temporada los próximos 26 y 27 de junio con el espectáculo Bogotá, de la coreógrafa Andrea Peña.

Una obra inspirada en la capital colombiana, pero que no trata de Bogotá en sí. Este nuevo universo creado por AP&A está impregnado de los matices políticos, históricos y culturales de la herencia colombiana de la directora artística Andrea Peña y se manifiesta como un acontecimiento performativo del barroco post andino.

Con nueve intérpretes, la obra es una contemplación sobre la muerte y la resurrección, que va más allá de una definición tradicional o lineal de la muerte, centrándose en cambio en las transformaciones espirituales, corporales, sociales y culturales siempre presentes en el paisaje de la ciudad de Bogotá (La Dama de la montaña resplandeciente)

Sobre Bogotá

Expuestos dentro de un universo de diseño seco y brutalista, cuerpos y materiales se convierten en paisajes políticos que sufren procesos voluntarios de transformación y ruptura. A través de etapas evolutivas de renacimiento y resurrección, se trata de un homenaje a la resistencia de los pueblos a resurgir dentro de la era poscolonial. Con una vivacidad teatral propia del barroco (dorado y grotesco), Bogotá trata la muerte desde una perspectiva queer con un modo que cuestiona nuestra capacidad, conciencia y resiliencia post humanas. En este paisaje contemporáneo, las mutaciones de la mitología antigua, el realismo mágico y la arquitectura barroca se entrelazan para crear un mundo alternativo en el que confluyen el cuerpo queer, el patrimonio político colombiano y los mundos postindustrial y postcolonial, canalizados a través de una experiencia cruda, estética y física del diseño y la brutalidad. Visceral, transgresor y magnético.

Andrea Peña

Coreógrafa con una formación híbrida en danza y diseño, Andrea Peña es conocida por sus rigurosas creaciones conceptuales, concebidas como instalaciones donde el cuerpo dialoga con la materialidad. De ascendencia canadiense-colombiana, aquí reexamina sus raíces latinoamericanas con una mirada decididamente poscolonial. Creada en colaboración con nueve intérpretes y una docena de colaboradores, Bogotá recrea el dinámico y contrastante paisaje de la capital colombiana, donde el caos, la resiliencia colectiva y la exuberante creatividad se entrelazan.

Su trabajo con AP&A se caracteriza por coreografías profundamente conceptuales que investigan las complejidades de la sociedad moderna, la memoria ancestral latinoamericana y las nociones del cuerpo. Entre sus creaciones más reconocidas internacionalmente se encuentran:6.58: Manifesto (2021): Una obra aclamada que examina el cuerpo como un territorio donde las sociedades construyen sistemas de opresión. UAQUE y Replica (2024): Instalaciones coreográficas que exploran la otredad y la relación entre el cuerpo y el entorno material.