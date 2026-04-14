Contemporánea Condeduque reestrena en Madrid Rosas Danst Rosas

martes 14 de abril de 2026 , 08:15h

Contemporánea Condeduque ofrecerá los próximos 15 y 16 de abril el reestreno en Madrid del espectáculo Rosas Danst Rosas, de Anne Teresa de Keersmaeker. La coreógrafa belga ha sido galardonada con numerosos premios, entre ellos, con el prestigioso Praemium Imperiale, considerado el Nobel de las Artes.

‘Rosas Danst Rosas’

Rosas danst Rosas fue creada en 1983 y se convirtió en una referencia internacional de la danza postmoderna. La pieza se fundamenta en el minimalismo a partir de la música repetitiva de Thierry De Mey y Peter Vermeersch, creada simultáneamente a la coreografía. Cuatro bailarinas ‘se bailan’ ellas mismas una y otra vez: el agotamiento y la perseverancia crean una tensión emocional que contrasta fuertemente con la estructura rigorosa del montaje. Desde 1983, la función se ha representado casi 500 veces, con 28 bailarines diferentes de cinco generaciones. Esta reedición de Rosas será interpretada por un elenco completamente nuevo.

Anne Teresa de Keersmaeker

‘Rosas’ es también el nombre de la compañía que la coreógrafa y bailarina Anne Teresa De Keersmaeker (Malinas, Bélgica, 1960) fundó en 1983, durante la creación de la pieza Rosas danst Rosas. Desde su debut un año antes con Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich, De Keersmaeker se ha involucrado en una rigurosa exploración y articulación del movimiento, desde las formas más simples a las más complejas. Y es que la relación entre movimiento y música es esencial para el concepto de danza de la coreógrafa.

Rosas ha extendido el arte de la danza como un acto de escribir movimientos en el tiempo y el espacio, y a lo largo de los años ha explorado la coreografía en relación con otras fuerzas compositivas, como la música, la geometría, las artes visuales o el lenguaje.

En 1995, De Keersmaeker fundó en Bruselas la escuela P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios), una referencia a nivel mundial donde se han formado grandes bailarines y coreógrafos.