KLEBER GROUP España incorpora Turismo de Gran Canaria a su cartera de clientes

martes 23 de junio de 2026 , 09:45h

Turismo de Gran Canaria ha nombrado a KLEBER GROUP como su agencia de representación en España y Portugal. A través de este mandato, la agencia reforzará la visibilidad y el posicionamiento de Gran Canaria en el mercado ibérico mediante una combinación de inteligencia de mercado, relaciones con el canal profesional, medios de comunicación y creadores de contenido, organización de eventos profesionales, participación en ferias y viajes de familiarización destinados a poner en valor la diversidad de la oferta turística del destino, cada vez más orientada a un modelo turístico de calidad y sostenible, que complementa su reconocida oferta de sol y playa con experiencias vinculadas a la naturaleza, la cultura, la gastronomía, el turismo activo, el bienestar y el segmento MICE.

"Estamos orgullosos de incorporar Gran Canaria en nuestro portfolio de clientes. Gran Canaria es uno de los principales destinos turísticos de Europa y cerró 2025 con más de 4,8 millones de visitantes, lo que representa un crecimiento del 3% respecto al año anterior. España continúa siendo uno de sus mercados emisores clave –uno de los más maduros-, mientras que Portugal destaca como uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento. Ambos requieren estrategias diferenciadas y un profundo conocimiento de sus respectivos ecosistemas turísticos. Estoy convencida de que la experiencia de nuestro equipo de Madrid, que acumula más de 20 años representando destinos turísticos en España y Portugal, contribuirá a reforzar la visibilidad de Gran Canaria, sus relaciones con la industria y su posicionamiento a largo plazo", señala Julia Kleber, CEO de KLEBER GROUP.

Con oficinas en Alemania, Suiza, Austria, España, Polonia, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Angola y Sudáfrica, así como una amplia red de socios en los cinco continentes, KLEBER GROUP sigue reforzando su presencia global y su papel como socio estratégico para destinos turísticos de todo el mundo. Desde la apertura de su oficina de Madrid en septiembre de 2025, la compañía ha experimentado una rápida evolución en el mercado ibérico, incorporando nuevos destinos a su cartera y ampliando su actividad en España y Portugal. La incorporación de Turismo de Gran Canaria marca un nuevo paso en esta evolución y se une a un portfolio en expansión que ya cuenta con destinos como Angola y Corea del Sur.