Damien Jalet, el estreno de María Pagés y los Nuevos Creadores 2026 en Centro Danza Matadero

viernes 17 de julio de 2026 , 08:30h

Ciclo Damien Jalet

Centro Danza Matadero - Cineteca

5 al 12 de septiembre

Centro Danza Matadero y Cineteca presentan un ciclo dedicado a la figura de Damien Jalet, uno de los coreógrafos más relevantes del panorama internacional, conocido por difuminar las fronteras entre la danza contemporánea, el cine y las artes visuales. A través de una selección de películas, piezas breves para músicos como Madonna o Thom Yorke y un taller coreográfico, el ciclo profundiza en su fascinante diálogo con la imagen en movimiento, que atraviesa el terror, el musical, el videoclip, el cine de vanguardia y el documental.

Este monográfico es un aperitivo de Mirage, la primera creación de Jalet para el Ballet del Gran Teatro de Ginebra que llegará en enero a Centro Danza Matadero.

María Pagés Compañía

Bilbao Square

25 de septiembre al 4 de octubre

ESTRENO ABSOLUTO

Acompañada por su madre y su abuela, a los quince años María Pagés deja su familia en Sevilla para vivir en una casa de la glorieta de Bilbao en Madrid. Bilbao Square narra en clave coreográfica flamenca el legado sentimental de Pagés, centrándose en su migración ritual, desde su Sevilla natal, a Madrid, su puerta al mundo.

Centro Danza Matadero presenta el estreno absoluto del nuevo espectáculo de danza de María Pagés Compañía, una creación de María Pagés y El Arbi El Harti que explora la identidad y el paso de la infancia a la madurez a través de la experiencia vital de su protagonista.

NUEVOS CREADORES

Entre octubre y diciembre de 2026, Centro Danza Matadero pone el foco en los nuevos creadores de la danza con una programación pensada para impulsar el talento de algunas de las compañías, bailarines y coreógrafos con mayor proyección internacional.