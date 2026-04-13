Abril y mayo en Réplika Teatro: viaje a la vanguardia escénica de Grecia, Ucrania o Berlín

lunes 13 de abril de 2026 , 08:45h

Réplika Teatro sigue consolidándose como la sala que le cambia la cara a la escena de Madrid.

Y sigue acercándonos la vanguardia internacional, especialmente europea, que se centra en el movimiento y el cuerpo, individual y colectivo. La segunda parte de su Temporada 2025/2026 será un viaje por Grecia, Londres, Ucrania y Berlín, con las artistas Fotini Stamatelopoulou, feed, Heinali & Andriana-Yaroslava Saienko, Ewa Dziarnowska y, como bonus track, Secret Guests y Ha Kyoon. Para varias de ellas será su debut en España, en lo que constituirá una oportunidad única de conocer, sin movernos de la capital, estas propuestas performativas que desafían también la narrativa artística contemporánea de sus propios países. Lo hacen desde la el cuerpo, la poesía y la música, el folclore. Desde lugares que revisitan la noción tradicional de la performance, y combinan palabra hablada, objetos simbólicos y estados físicos de alta intensidad.

Así el 11 y 12 abril – SE estreno en España NEAR MISSES, obra de la coreógrafa y creadora escénica griega Fotini Stamatelopoulou, en lo que será su primera visita a nuestro país.

Producido por Onassis Stegi

Coproducido por Latitudes Contemporaines, SPRING Performing Arts Festival, MIRfestival

Con el apoyo del European Festivals Fund for Emerging Artists – EFFEA

Con el apoyo del programa de giras de Onassis Stegi

El 24 abril - ESTRENO EN ESPAÑA de Goodness

feeo es el proyecto en solitario de la vocalista, compositora y artista Theodora Laird.

La productora y compositora londinense feeo llega por primera vez a España para presentar su álbum debut Goodness, un trabajo poético de formas impecables que ha sorprendido a la crítica británica superponiendo potentes voces al estilo Beth Gibbons sobre un ruido y una ambientación enrarecidos y discretamente psicodélicos, en lo que será la primera colaboración de Réplika Teatro con la agencia musical Giradiscos.

30 abril - ESTRENO EN MADRID

Estreno en Madrid del dúo ucraniano Andriana-Yaroslava Saienko y Oleh Shpudeiko aka Heinali, que llegan a Réplika Teatro para presentar su último álbum Гільдеґарда - Hildegard. Una reinterpretación única de la música de Hildegard von Bingen. Su puesta en escena es impactante, destacando en los festivales donde se ha presentado como Unsound Festival en Cracovia y Bruselas, CTM Festival en Berlín o Primavera Sound en Barcelona.

Ewa Dziarnowska This resting, patience

2 - 3 mayo - ESTRENO EN ESPAÑA

Una producción de Ewa Dziarnowska en coproducción con Sophiensæle. El 33º Tanztage Berlin es una producción de Sophiensæle. Financiado por el Departamento del Senado para la Cultura y la Cohesión Social y el Fondo Cultural de la Capital (HKF). Con el apoyo de Tanzfabrik Berlin e. V. y Theaterhaus Berlin Mitte.

La visita de la obra This resting, patience a Réplika Teatro está cofinanciada por el Instytut Adam Mickiewicz de Polonia y cuenta con la colaboración del Instituto Polaco de Cultura y Goethe-Institut Madrid.

Y COMO CIERRE DE TEMPORADA

SECRET GUESTS (ANGE HALLIWELL + PABLO ALTAR)

30 mayo - ESTRENO EN ESPAÑA

Llega por primera vez a España el grupo Secret Guests es un dúo formado por Pablo Altar en MIDI y Ange Halliwell en arpa. Mezclando resonancias sagradas con delicadas cuerdas, crean rituales sonoros íntimos que se sienten a la vez ancestrales y de otro mundo. Su nombre evoca la sutil manifestación de presencias invisibles: invitados silenciosos convocados a través del sonido.

Ha Kyoon BURIDAN’s SNARES

31 mayo - ESTRENO EN ESPAÑA

Llega por primera vez a España el artista proteico nacido en Corea del Sur HA KYOON para presentar su obra BURIDAN's SNARES.

"El punto de partida de esta performance es la paradoja del asno de Buridán: una parábola en la que un burro muere de hambre entre dos montones de avena colocados a la misma distancia de él (o entre un cubo de avena y un cubo de agua), incapaz de elegir entre ambos. El cuerpo es el punto de partida o la encrucijada entre dos acciones, lo que hace de nuestra alma la consecuencia de nuestras elecciones.

No nos convirtamos en ese burro. Besos."