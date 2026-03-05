María Coma, Rocío Márquez y Sara Águeda, los conciertos de marzo en Contemporánea Condeduque

jueves 05 de marzo de 2026 , 08:00h

Contemporánea Condeduque ofrecerá este mes de marzo los conciertos de las artistas María Coma, Rocío Márquez y Sara Águeda, que continuarán la senda de la destacada presencia femenina a lo largo de este año 2026 en los nuevos ciclos ‘Música a voces’ e ‘Ibermúsica’.

‘Música a voces’

La cantante, compositora, pianista e investigadora escénica María Coma, con raíces en Cataluña y Mallorca, cierra el 6 de marzo en Contemporánea Condeduque la gira de su último trabajo, Vocal Roots (Foehn Records, 2024). La artista construye en directo un espacio escénico y emocional donde el piano, la voz, los pedales y la polifonía vocal a tres voces -acompañada de las cantantes Maider Lasa y Elena Tarrats- dan forma a una experiencia catártica e íntima. Cada canción abre un universo sonoro cargado de matices, en el que la artista ofrece su vulnerabilidad en cada nota, transformando el directo en el más honesto y verdadero de su carrera.

Vocal Roots es el resultado de una profunda inmersión en la práctica vocal y corporal, un viaje sonoro centrado en la voz humana como principal instrumento. Todo el disco se ha compuesto y grabado exclusivamente con su voz y su cuerpo, trazando un puente entre la canción de autor, la música vocal polifónica y la creación experimental. Un concierto único y sensorial que culmina la gira de su LP más personal y experimental, concebido tras varios años de exploración artística en Berlín.

Con su nuevo disco, Himno vertical, que llega a Condeduque los días 26 y 28 de marzo, Rocío Márquez estrena en Madrid su maridaje de flamenco y canción andaluza con música electrónica. El réquiem, tradicionalmente un canto de despedida, una misa que rinde tributo a los muertos, se convierte en Himno vertical en una obra que honra no solo el final, sino también el comienzo, el fluir y la transformación.

En un mundo obsesionado con la creación, con la marca indeleble del ‘yo’ sobre la obra, este réquiem invita a reflexionar sobre la autoría y a difuminarla hasta desaparecer. Como una voz anónima, la obra misma respira y exhala en el anonimato, entrelazándose con las memorias, los saberes, los pensamientos y los susurros de quienes se acercan a ella. La autoría, entonces, no es la marca que permanece, sino el espacio vacío que se llena de las voces de todos los que pasan.

‘Ibermúsica’

La arpista, que recientemente ha publicado su quinto disco, Im-posibles, junto a Belisana Ruiz y Pere Olivé, actuará en Contemporánea Condeduque el 12 de marzo.

Sara Águeda inicia sus estudios en el Conservatorio Arturo Soria de Madrid. En 2005 accede al grado superior de música en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza (CSMA) y al mismo tiempo comienza su andadura en la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) como músico de escena, en la que participa en los siguientes montajes: El viaje del parnaso, de Miguel de Cervantes; Don Gil de las calzas verdes, de Tirso de Molina; Las manos blancas no ofenden, de Calderón de la Barca; El condenado por desconfiado, atribuida a Tirso de Molina, y El perro del Hortelano, de Lope de Vega. El gusto por la música antigua le lleva a la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) para completar su formación, realizando el grado y el máster de interpretación histórica con la arpista Mara Galassi.