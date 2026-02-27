Miet Warlop, Marlene Monteiro e Israel Galván, en marzo a Contemporánea Condeduque

viernes 27 de febrero de 2026 , 08:15h

Contemporánea Condeduque propone para el mes de marzo una programación que da cabida a todos los lenguajes de las artes escénicas contemporáneas. El teatro y la danza serán protagonistas, pero también habrá música, pensamiento, literatura y mediación, además de arte y otras actividades para todo tipo de públicos.

Teatro y danza

En el apartado ‘Teatro y Danza’, Contemporánea Condeduque acogerá Inhale Delirium Exhale, del artista belga Miet Warlop, el estreno en Madrid de Ri Te,de Marlene Monteiro e Israel Galván, y dos espectáculos del festival Teatralia en colaboración con la Comunidad de Madrid: An Ki, de la cía. Ortiga, y Pato Patito.

Música

Marzo ofrecerá en Contemporánea Condeduque los conciertos de María Coma, que interpretará Vocal Roots dentro del ciclo ‘Música a voces’ (6 de marzo); la arpista Sara Águeda, que actuará dentro del ciclo Ibermúsica (12 de marzo); y Rocío Márquez, que estrenará en Madrid su nuevo álbum Himno vertical (días 26 y 28).

Artes visuales

La artista visual Lola Lasurt toma como referencia una pieza de la coreógrafa Marta Graham de 1937 para reconstruirla desde la perfomance y la pintura. Se trata de Ensayo para Deep Song, serie de tres piezas que por primera vez se expone completa en la Sala de Bóvedas y traduce el movimiento de la danza al ejercicio de la pintura.

Lasurt se basa en un evento y un hecho histórico, danza y guerra civil española, para traerlo al presente mediante una recreación que busca reflexionar sobre su sentido en la actualidad. La exposición, inaugurada el pasado 23 de enero, podrá visitarse hasta el próximo 12 de abril.

Pensamiento y literatura

El 24 de marzo tendrá lugar el diálogo Oráculos contemporáneos: horóscopos, inteligencia artificial, meteorología. Participan en él Michel Nieva, escritor de ciencia ficción e investigador de la Universidad de Nueva York; Ana Polo, conductora del pódcast Astro Season de Radio Primavera Sound; y José Miguel Viñas, meteorólogo. Presenta y modera Marta García Aller, periodista y escritora.

Ciencia y arte

El 10 de marzo se celebrará la tertulia Matemáticas, poesía y magia alrededor de Pi, con Marta Macho, profesora de la Universidad del País Vasco (EHU) y doctora en Matemáticas por la Universidad Claude Bernard de Lyon, y Pedro Alegría Ezquerra, matemático y mago, que ha sido profesor universitario y es autor de varios libros y artículos relacionados con la docencia e investigación matemáticas.

Danza y mediación

Desde el mes de diciembre y hasta junio de 2026, el público joven cuenta con POM Condeduque, una sala polivalente convertida en un salón de baile del siglo XXI, un punto de encuentro dedicado a la danza del futuro en el que entrenar, ensayar, sudar, pensar y celebrar. El proyecto combina danza y mediación para acompañar a jóvenes en su profesionalización dentro del mundo de la danza.

Clubes de lectura

También hasta el mes de junio, niños y jóvenes pueden disfrutar de la propuesta Cómics, álbumes ilustrados y juegos de mesa de no ficción, el club de lectura mensual guiado por la escritora y periodista Sofía Caruncho, que, a través de distintas obras, trata temas de actualidad, ensayísticos, científicos, tecnológicos o de la historia de la cultura.

Igualmente, Contemporánea Condeduque acoge un viernes al mes el club de lectura Ensayos Gráficos, con Javier Olivares, en el que se comentan y analizan obras destacadas del ensayo gráfico y el periodismo en viñetas. La sesión del 7 de marzo se dedicará a El fotógrafo, de Emmanuel Guibert, Lefèvre y Lemercier.