Madrid entrega distintivos a 36 establecimientos adheridos a su programa de sostenibilidad turística

martes 23 de junio de 2026 , 10:00h

El Ayuntamiento de Madrid ha entregado los distintivos a 36 establecimientos de la capital que se han incorporado a su programa de sostenibilidad turística CO 2 Responsables Madrid.

Este proyecto pionero puesto en marcha por el Área Delegada de Turismo con fondos NextGenerationEU ha desarrollado un sistema integral de medición, reducción y compensación de emisiones derivadas de la actividad turística que permite obtener una certificación oficial que acredita la gestión responsable de la huella de carbono.

Desde su lanzamiento en diciembre del año pasado, 31 hoteles, 2 museos y 3 sedes para eventos se han adherido al programa, a los que se suma un hotel que participó en el proyecto piloto. En total, son 37 los establecimientos que forman parte de este proyecto durante el periodo de vigencia de los fondos europeos, pertenecientes al eje 1 ‘Transición ecológica’ del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 2021 de la capital. El 90,24 % de los participantes en CO 2 Responsables han completado con éxito el proceso de verificación y han obtenido su distintivo

Los establecimientos han podido certificarse en dos categorías diferentes según su nivel de reducción de emisiones: “Establecimiento comprometido”, para aquellos que estén en una fase inicial de reducción, y “Establecimiento con emisiones reducidas”, para aquellos que hayan acreditado una reducción mínima del 10 % con respecto a los que no hayan tomado ninguna medida o usen un 100 % de energía renovable y en su plan de reducción contemplen medidas para la reducción de emisiones de Alcance 1.

Hoteles, museos y sedes con distintivo CO 2 Responsables

Los establecimientos hoteleros que han logrado el distintivo de Hotel comprometido han sido: ARTIEM Madrid, Atocha Hotel Madrid -Tapestry Collection by Hilton, Doubletree by Hilton Madrid Prado, Ibis Styles Madrid Prado, NH Collection Eurobuilding, Pestana Collection Plaza Mayor, Pestana CR7 Gran Vía Madrid, Rafaelhoteles Atocha, VP Plaza España Design, VP SOGNIO Metropolitano, VP Madroño y Wellington Hotel & Spa. A ellos se suman, con el distintivo Hotel con emisiones reducidas, Hotel Meliá Castilla, Hilton Madrid Airport, ILUNION Alcalá Norte, ILUNION Atrium, ILUNION Pío XII, ILUNION Suites Madrid, Inhala Hotel Garden, Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center, Mercure Madrid Centro, Novotel Madrid Campo de las Naciones, Novotel Madrid Center, RIU Plaza España, Rosewood Villa Magna, The Westin Madrid Cuzco, Vincci Capitol, Vincci Centrum, Vincci The Mint, Vincci Soho, Vincci Soma y Vincci Vía 66.

Los museos que han conseguido distintivo han sido el Museo Nacional de Artes Decorativas, en la categoría de Museo comprometido, y el Museo del Ferrocarril, en la de Museo con emisiones reducidas. Por último, se ha entregado el distintivo de Sede comprometida a La Quinta de Jarama y el de Sede con emisiones reducidas al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y a Palacio Neptuno.

Sistema de cálculo y compensación de huella de carbono para el visitante

CO 2 Responsables incorpora una doble línea de actuación ya que también está orientado al visitante. Gracias a la calculadora de huella de carbono y al sistema de compensación voluntario en proyectos certificados de reforestación en España del programa de sostenibilidad turística, los viajeros tienen la oportunidad de medir y compensar la huella de carbono de su viaje a la capital.

En el marco de esta iniciativa, se han impulsado además campañas de sensibilización dirigidas al viajero y enfocadas a fomentar el uso del transporte colectivo para los desplazamientos a la capital, así como el uso de transporte público y/o de bajas emisiones durante su estancia.