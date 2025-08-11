Taiwán realiza el primer taller del GCTF en Australia

lunes 11 de agosto de 2025 , 09:35h

La Oficina Económica y Cultural de Taipéi en Australia, en colaboración con la Embajada de Estados Unidos en Australia y el Instituto de Asia de la Universidad Griffith, organizó un taller del Marco Global de Cooperación y Capacitación (GCTF, siglas en inglés) los días 5 y 6 de agosto en la ciudad de Brisbane, siendo la primera vez que un evento de este tipo se lleva a cabo en Australia, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (MOFA, siglas en inglés).

Bajo el título “Comunicación en tiempos de crisis: enfoques prácticos y lecciones aprendidas en el Pacífico”, el evento reunió a 52 participantes del mundo académico, la sociedad civil, el Gobierno y los medios de comunicación de 14 países, entre ellos Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Palaos y Taiwán. Los asistentes intercambiaron opiniones sobre cómo las naciones insulares del Pacífico están fortaleciendo la resiliencia de los medios de comunicación a fin de responder a los desastres naturales y las crisis de salud pública, demostrando así su compromiso con la libertad y la transparencia en la región del Indo-Pacífico.

El embajador Douglas Yu-Tien Hsu, representante principal de Taiwán en Australia, señaló que la comunicación transparente y en tiempo real es especialmente vital durante las emergencias, y aseveró que Taiwán seguirá colaborando con países de ideas afines para promover la seguridad y la estabilidad regionales.

El GCTF fue creado por Taiwán y Estados Unidos en 2015, y posteriormente se unieron a la organización Japón, Australia y Canadá. Desde su creación, se ha convertido en una plataforma de colaboración para Taiwán y sus socios de ideas afines. Los temas tratados en los talleres incluyen la respuesta a desastres, la seguridad de la información, la salud pública y el empoderamiento de la mujer.