Vueling conecta con los enclaves que han brillado en la gran pantalla

martes 03 de marzo de 2026 , 09:30h

Celebrados los Premios Goya, y Vueling propone vivir el cine más allá de la butaca viajando a los destinos que aparecen en algunas de las películas nominadas, visitando los lugares donde se han grabado las principales escenas.

Una invitación a recorrer la ruta art déco de Valencia en La cena; a pasear por las dunas y miradores en Gran Canaria, tal y como se muestran en Maspalomas; a descubrir el Monasterio de las Clarisas en Gernika y el Casco Viejo de Bilbao, escenarios de Los domingos; a perderse por el Casco Vello de Vigo como la que aparece en Romería; a llegar a Oporto y continuar hacia el norte de Portugal, tal y como plantea Una quinta portuguesa; o a explorar el sur de Marruecos entre Marrakech y Agadir, escenarios que enmarcan Sirât.

Marrakech y el sur de Marruecos: los paisajes que se ven en Sirât

En Sirât, el sur de Marruecos es mucho más que un fondo: es parte esencial del viaje. Marrakech, con sus calles, su arquitectura y su energía, se presenta como punto de partida hacia paisajes abiertos y escenarios naturales que aparecen en la película. La propuesta es clara: viajar y reconocer en directo esos entornos que se ven en la película, entre ciudad, montañas y horizonte desértico.

Vueling ofrece conexiones con Marrakech desde Barcelona, Bilbao, París-Orly y Santiago de Compostela. Para llegar a Agadir Vueling ofrece conexión desde el aeropuerto de Barcelona con hasta 2 frecuencias semanales.

Oporto y el norte de Portugal: los escenarios de Una quinta portuguesa

La película sitúa su atmósfera entre la identidad urbana de Oporto y la tranquilidad del norte portugués. Desde Oporto, con sus fachadas junto al Duero y sus azulejos, el relato conduce hacia enclaves como el Ponte de Lima, donde el paisaje, las quintas y los jardines que aparecen en la película invitan a una escapada pausada. La ruta propone justamente eso: visitar los espacios que el espectador reconoce en la historia.

Con Vueling se puede viajar a Oporto desde Barcelona, Bilbao e Ibiza.

Bilbao y Gernika: los rincones que aparecen en Los domingos

Los domingos muestra escenarios con fuerte carga simbólica, como el Monasterio de las Clarisas en Gernika y el Casco Viejo de Bilbao. Vueling propone seguir esa huella y recorrer los mismos lugares que se ven en la película: calles empedradas, arquitectura sobria y un entorno que conecta con la esencia del relato.

Vueling dispone de vuelos a Bilbao desde Málaga, Alicante, Barcelona, Ibiza, Menorca, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia, Jerez, Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura, Ámsterdam, Bruselas, Edimburgo, Praga, Faro, Lisboa, Oporto, Roma, Milán, París-Orly, Londres-Gatwick y Londres-Heathrow, Split y Marrakech.

Gran Canaria: dunas y miradores tal y como se ven en Maspalomas

En Maspalomas, el paisaje del sur de Gran Canaria ocupa un lugar protagonista. Las dunas y los miradores abiertos al Atlántico que se ven en la película definen su estética y su atmósfera, con guiños a la zona en los años 60. La propuesta es visitar esos mismos puntos y descubrir en directo el contraste entre arena, mar y luz atlántica.

Vueling conecta Gran Canaria con Málaga, Alicante, Barcelona, Bilbao, Granada, A Coruña, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia y París-Orly.

Vigo y las Rías Baixas: mar y memoria en Romería

Romería sitúa parte de su historia en espacios reconocibles: el Casco Vello de Vigo y las Islas Cíes. La película invita a recorrer las calles que aparecen en pantalla y, después, poner rumbo a ese paisaje atlántico que la película retrata: playas de arena blanca y horizonte abierto.

Vueling conecta Vigo con Barcelona con hasta 22 frecuencias semanales.

Valencia: elegancia y arquitectura con historia en La cena

En La cena, Valencia aporta elegancia y carácter visual a través de su patrimonio arquitectónico. La película deja ver escenarios como la ruta del patrimonio art déco y edificios emblemáticos como Correos o el Ateneo, que Vueling propone visitar para recrear el recorrido en una forma de descubrir la ciudad a través de los mismos lugares que aparecen en la historia.

Vueling ofrece vuelos a Valencia desde Bilbao, Sevilla, Ibiza, Palma de Mallorca, Tenerife, Gran Canaria, Ámsterdam, Bruselas, París-Orly y Londres-Gatwick.