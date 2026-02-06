El pueblo canario de Tejeda celebra la 53ª edición de las Fiestas del Almendro en Flor

viernes 06 de febrero de 2026 , 09:00h

El pueblo canario de Tejeda se prepara para celebrar, del 6 al 8 de febrero de 2026, la 53ª edición de las Fiestas del Almendro en Flor. En pleno corazón de la isla de Gran Canaria, este municipio —que forma parte de la Asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España y que fue ganador de la última campaña navideña de Ferrero Rocher ‘Juntos brillamos más’— se engalanará para celebrar la floración de los almendros, un espectáculo natural que tiñe de blanco y rosa sus campos y laderas.

El reconocimiento de las Fiestas del Almendro en Flor aumenta cada año atrayendo a miles de visitantes hasta este bello enclave de Canarias que es, además, Reserva de la Biosfera y parte del paisaje del Risco Caído y las Montañas Sagradas, a su vez Patrimonio Mundial de la UNESCO. Se trata de una cita emblemática del calendario insular, que desde 2021 cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Instituidas en 1970, las Fiestas del Almendro en Flor de Tejeda fueron la primera fiesta pagana constituida en Gran Canaria. Son las únicas que tienen lugar en invierno y, con su apuesta por un turismo sostenible y desestacionalizado, se han consolidado como un encuentro popular en torno a las costumbres y tradiciones canarias, proyectando con fuerza el nombre de Tejeda a nivel nacional e internacional.

Durante estos días, las calles del pueblo se transforman en un precioso escenario al aire libre con actuaciones folclóricas, exposiciones de artesanía, talleres tradicionales y exhibiciones de deportes autóctonos. Las Fiestas del Almendro en Flor, que los tejedenses viven con intensidad, rinden homenaje al árbol que durante generaciones fue sustento de muchas familias y hoy en día sigue presente en sus dulces, sus licores y su forma de entender la vida.

Para el viajero, estas fiestas populares ofrecen una ocasión única de sumergirse en la tradición canaria y disfrutar de la autenticidad, de la cultura y de la gastronomía local en un entorno de alto valor paisajístico y patrimonial. El visitante recorre un casco histórico de casas blancas, admirando las vistas al Roque Nublo y al Roque Bentayga, mientras descubre sabores ligados a la almendra y a los productos de la tierra en un ambiente festivo y acogedor.

La almendra, producto estrella de Tejeda, se hace protagonista en la mesa con elaboraciones típicas como mazapanes, galletas, bienmesabe y otras recetas tradicionales elaboradas de forma artesanal. A esta oferta se suma una cuidada gastronomía local que incluye platos típicos canarios y productos de kilómetro cero, que refuerzan el vínculo entre territorio, sabor y sostenibilidad.

Las Fiestas del Almendro en Flor cuentan con una jornada especialmente dedicada al Turista, poniendo de relieve la importancia del turismo como motor económico para el municipio. Ese día, Tejeda se vuelca con quienes la visitan, ofreciendo actividades, degustaciones y propuestas culturales que permiten entender por qué esta celebración conquista cada año a más viajeros procedentes no solo de la Península sino de otros países como Alemania, Reino Unido, Países Bajos o Francia.