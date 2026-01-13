FITUR 2026 anuncia la I Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo

martes 13 de enero de 2026 , 09:45h

La Feria Internacional de Turismo, que celebra su 46ª edición del 21 al 25 de enero de 2026 en IFEMA MADRID, anuncia la celebración de la I Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo.

Organizada en colaboración con la Agencia EFE, primera agencia de noticias del mundo en español, tendrá lugar el viernes 23 de enero en el Pabellón del Conocimiento.

Profesionales y líderes del sector turístico de todo el mundo debatirán sobre los desafíos y oportunidades de la comunicación turística en un contexto global marcado por la incertidumbre, la tensión de determinados destinos y la desinformación. El evento contará con la participación de representantes de organismos turísticos de República Dominicana, España, Brasil, Portugal, México y las Islas Baleares, entre otros, así como la visión de expertos en medios y verificación de noticias que a diario reciben información institucional, empresarial y de destinos.

La primera mesa ‘Comunicación turística en tiempos de incertidumbre: el valor de la marca país’, contará con Jacqueline Mora, Viceministra de Turismo de la República Dominicana, Miguel Sanz Castedo, Director General del Instituto de Turismo de España (TurEspaña), y Marcelo Freixo, Presidente de la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (EMBRATUR), que compartirán sus estrategias para fortalecer la reputación de sus destinos y consolidar la marca país en un entorno global cambiante.

A continuación, en el debate ‘Vivir del turismo o sobrevivir al turismo. El reto de comunicar en destinos con turismofobia’, Carlos Abade, Presidente del Consejo Directivo de Turismo de Portugal, Felipe Edibray, Secretario de Turismo del Estado de Chihuahua (México), y Pere Joan Planas, director gerente de la Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB), abordarán cómo gestionar la relación con las comunidades locales y comunicar de manera responsable en destinos saturados o con resistencia al turismo.

La mesa ‘Bulos y desinformación en el turismo’ contará con la participación de Jonathan Gómez Punzón, director general de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, y Nuria Cabrero, responsable editorial en España de la revista Lonely Planet, así como Jorge Ocaña, redactor de EFE Verifica, que pondrán sobre la mesa la importancia de la verificación de información y la lucha contra las noticias falsas que afectan la percepción de los destinos turísticos.

La jornada avanzará con la mesa ‘El futuro de la comunicación turística’ con Enrique Martínez Marín, presidente de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR), y Yasmina Laraudogoitia, jefa de Asuntos Públicos para Booking España y Portugal, y el presidente de DIRCOM, Miguel López-Quesada, quienes explorarán tendencias emergentes, innovación digital y nuevas estrategias para conectar con los viajeros del futuro.

Finalmente, la intervención institucional de ONU Turismo a cargo de su Secretaria General, Shaikha Al Nowais, ofrecerá una visión global sobre las políticas y estrategias internacionales para fortalecer la comunicación turística sostenible y responsable.

La I Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo representa una oportunidad única para profesionales del turismo, medios de comunicación y autoridades de compartir experiencias, aprender de casos internacionales y construir estrategias de comunicación tanto empresariales como de destinos más sólidas y adaptadas a los desafíos actuales del sector.