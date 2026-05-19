Ferragamo reinventa la rafia en su colección Pre-Fall 2026

La firma italiana Ferragamo presenta su nueva colección de accesorios Pre-Fall 2026, una propuesta sofisticada que reinterpreta el espíritu del verano a través de la artesanía italiana y la elegancia atemporal. La colección reúne una cuidada selección de calzado y bolsos femeninos donde la rafia se convierte en protagonista absoluta.

Bailarinas, sandalias tipo slide y refinados slingbacks conforman una línea diseñada para acompañar el armario estival de la mujer contemporánea, combinando comodidad, diseño y acabados de lujo. La colección destaca por el innovador uso de tejidos con efecto rafia, trabajados artesanalmente y fusionados con las emblemáticas pieles suaves de la maison en tonos camel, cuero y marrones cálidos.

La propuesta refleja el sello distintivo de Ferragamo: atención minuciosa al detalle, excelencia en la fabricación y una visión contemporánea del lujo italiano. Cada diseño incorpora elementos icónicos de la casa, como los herrajes Gancini o el célebre lazo Vara, integrados en composiciones que alternan tejidos jacquard, acabados tonales y patrones de inspiración mediterránea.

En la línea de bolsos, el emblemático Hug Bag adquiere una nueva dimensión gracias a su confección artesanal en tejido efecto rafia, enriquecido con detalles en piel y acabados metálicos distintivos. Destaca también el Hug Bag Mini, decorado con delicados entrelazados y perlas de colores que aportan un aire fresco y sofisticado.

La colección se completa con amplios bolsos tote y pequeños modelos tipo cubo, pensados para escapadas estivales y destinos resort, donde funcionalidad y estilo conviven con naturalidad.

La paleta cromática se inspira en los paisajes mediterráneos bañados por el sol: tonos tierra, marrones intensos, colores suaves y negro clásico se combinan para crear accesorios versátiles y elegantes, capaces de acompañar tanto looks diurnos como estilismos de noche.

Con esta nueva propuesta, Ferragamo reafirma su apuesta por una sofisticación relajada y artesanal, donde tradición e innovación dialogan a través de materiales naturales y diseños de inspiración contemporánea.