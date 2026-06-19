La rafia protagoniza la nueva colección SS26 de bolsos de Vº73

La firma italiana presenta una selección de diseños versátiles, ligeros y sofisticados que combinan funcionalidad y estilo para la temporada estival.

La temporada de verano llega marcada por la ligereza y la naturalidad, con accesorios que se adaptan a cualquier plan sin renunciar al estilo. En este contexto, la firma italiana Vº73 presenta una cuidada selección de bolsos de rafia dentro de su colección SS26, piezas pensadas para acompañar los looks más veraniegos con un equilibrio entre funcionalidad y estética.

Domitilla

El bolso Domitilla destaca por su carácter práctico sin renunciar al diseño. Su combinación de tonos tierra y dorados aporta un aire cálido y sofisticado, mientras que los abalorios con borlas añaden un toque artesanal distintivo. Su formato maxi lo convierte en el compañero ideal para viajes y escapadas.

Alisya

El modelo Alisya apuesta por la atemporalidad. Su paleta de colores neutros y su confección en rafia lo convierten en un básico imprescindible del verano. Incorpora asa superior y correa desmontable, lo que permite llevarlo de distintas formas, mientras que su capacidad lo hace perfecto para la playa o escapadas de fin de semana.

Greta

El bolso Greta propone una visión más sofisticada del verano gracias a su tejido trenzado de inspiración natural. Su tamaño compacto lo convierte en la opción ideal para looks más formales, mientras que la cadena metálica aporta comodidad y un toque elegante.

Dalia

El modelo Dalia destaca por su versatilidad y su diseño funcional. Sus tonalidades vivas aportan energía a cualquier estilismo estival, mientras que su asa superior y correa desmontable permiten adaptarlo fácilmente a distintas ocasiones.

Vanna

El bolso Vanna, con forma de capazo, se presenta como una de las piezas más icónicas de la colección. Su tamaño medio y su correa ajustable lo hacen cómodo y práctico, mientras que su disponibilidad en varios colores refuerza su carácter versátil.

Las propuestas de Vº73 para SS26 consolidan una visión del lujo relajado, donde la funcionalidad y la estética conviven en equilibrio. Una colección que apuesta por la naturalidad, la versatilidad y la elegancia sin excesos, definiendo así el espíritu del verano contemporáneo.