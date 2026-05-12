Twinset reinterpreta la artesanía italiana en su colección de bolsos de crochet

martes 12 de mayo de 2026 , 09:15h

La firma italiana Twinset, fundada en los años noventa en Carpi por Simona Barbieri, ha construido su identidad alrededor del punto, una materia prima esencial en su trayectoria y estrechamente ligada a la tradición textil de la región. La marca nació precisamente reinterpretando el clásico twin-set —el conjunto coordinado de jersey y cárdigan— en clave contemporánea, consolidando así un lenguaje propio donde la confección de punto ocupa un lugar central.

Buena parte de su producción textil se mantiene en Carpi, uno de los polos históricos de la industria del tejido en Italia, donde la tradición artesanal convive con procesos de fabricación actuales y tecnología aplicada al diseño. Esta combinación entre herencia y modernidad define la evolución de la firma hasta hoy.

Esa misma filosofía se traslada a su colección de bolsos para la temporada de verano, elaborados en crochet y rafia, donde la técnica del ganchillo se reinterpreta desde una perspectiva contemporánea. Las piezas elevan la artesanía tradicional a un nuevo nivel, integrándola en accesorios de diseño con fuerte identidad estética.

Los bolsos, realizados con acabados que evocan el trabajo manual, incorporan detalles característicos como volantes, flecos y formas estructuradas de carácter audaz. El resultado es una colección que refuerza el vínculo de Twinset con la artesanía italiana, al tiempo que la proyecta hacia un lenguaje de moda actual y reconocible.