Diseño italiano y sofisticación en la nueva colección de bolsos de Vº73

La nueva colección SS26 de la firma italiana Vº73 reúne una selección de bolsos pensados para convertirse en el complemento perfecto de cualquier look de invitada. Diseños elegantes, versátiles y llenos de personalidad que combinan artesanía italiana, funcionalidad y un estilo sofisticado capaz de elevar desde los estilismos más clásicos hasta los más contemporáneos.

Bolso de mano Kayla

El modelo Kayla en color negro destaca por su elegancia atemporal y su versatilidad. Confeccionado en un tejido suave y enriquecido con delicadas aplicaciones florales, aporta un brillo sutil y sofisticado ideal para eventos especiales.

Su diseño incorpora asa superior y correa desmontable, permitiendo llevarlo tanto en mano como al hombro según la ocasión. Un accesorio refinado y práctico que añade un toque distintivo a cualquier look de invitada. Además, está disponible en tonos crema y negro.

Greta

El bolso Greta en acabado plateado es una pieza sofisticada que fusiona brillo y artesanía con un resultado elegante y muy actual. Elaborado en tejido trenzado de inspiración natural, su silueta tipo clutch se realza con el icónico logotipo metálico en forma de rosetón.

La delicada cadena añade funcionalidad sin perder sofisticación, convirtiéndolo en un aliado perfecto para bodas, cócteles y celebraciones especiales. También puede encontrarse en negro y dorado.

Kayla Pochette

Ligero, cómodo y elegante, el modelo Kayla Pochette destaca por su practicidad y su diseño contemporáneo. Su silueta versátil se adapta fácilmente tanto a eventos de día como de noche, convirtiéndose en un imprescindible de temporada.

Los acabados cuidados y los detalles distintivos de la pieza aportan personalidad y modernidad, ideales para quienes buscan un complemento sofisticado con un aire desenfadado.

Kayla Bandolera

El bolso Kayla en versión bandolera apuesta por un diseño compacto, actual y muy funcional. Su tamaño reducido lo convierte en la opción ideal para llevar lo esencial con total comodidad, sin renunciar al estilo.

Minimalista y fácil de combinar, este modelo aporta un toque elegante y discreto capaz de completar cualquier estilismo de invitada con naturalidad y sofisticación.

Federica

Para quienes buscan una opción más amplia sin perder elegancia, el modelo Federica se presenta como la elección perfecta. Su diseño de líneas suaves y formato tipo saco transmite un estilo relajado pero sofisticado, ideal tanto para eventos de día como para celebraciones más informales.

Su tamaño ligeramente superior permite llevar todo lo necesario con comodidad, ofreciendo una alternativa práctica y versátil dentro del universo invitada, siempre manteniendo el sello refinado y contemporáneo de la firma.

Las creaciones de Vº73 destacan por combinar funcionalidad y estética en perfecto equilibrio. Una colección diseñada para mujeres que buscan accesorios con personalidad, capaces de aportar sofisticación desde una visión de lujo contemporáneo, elegante y sin excesos.