H2O da la bienvenida al verano con nuevas marcas y la vuelta de su lago

miércoles 24 de junio de 2026 , 08:45h

En su objetivo por ofrecer la mejor variedad de ocio y compras a sus visitantes, el centro comercial madrileño H2O da un nuevo impulso a su propuesta comercial con la incorporación de nuevos operadores y el anuncio de reaperturas en un mes de junio marcado por la actividad y la mejora continua de sus instalaciones.

En las últimas semanas han abierto sus puertas en el centro comercial dos nuevas marcas que amplían la oferta en hogar y moda. La primera es Hordikos Home, que se incorpora como un espacio especializado en equipamiento del hogar y accesorios de cocina; la segunda, Encuentro Moda, una firma que llega a H2O con una propuesta de ropa femenina inspirada en sus raíces canarias, con diseños versátiles y de calidad.

Estas incorporaciones se suman a las recientes reaperturas de otras dos firmas que han renovado sus locales. Se trata de Oro Vivo y Parfois, que vuelven a abrir sus puertas tras una completa remodelación de sus espacios, adaptando su imagen a los nuevos conceptos de tiendas de ambas marcas y mejorando la experiencia de compra de los clientes.

Estas novedades se suman a la reciente exitosa apertura de Bombon Boss, que estrenó hace apenas unos meses su actual imagen de marca con un nuevo local en el centro comercial ripense, consolidando la apuesta de H2O por la renovación constante de su oferta de restauración.

Más novedades para el verano

La oferta de ocio en H2O seguirá creciendo en las próximas semanas, de cara a la temporada estival. Entre las novedades más esperadas del verano destaca Omagic Bowling, que reanuda su actividad en julio estrenando un amplio local en el centro comercial.

La nueva bolera ofrecerá una experiencia más moderna y divertida, prometiendo convertirse en uno de los principales espacios de entretenimiento familiar y juvenil de la zona.

Coincidiendo también con la llegada del verano, el centro comercial está rematando la actualización de sus zonas exteriores. Los visitantes pueden disfrutar ya de las nuevas áreas ajardinadas y, especialmente, de su icónico lago. Este espacio exterior, seña de identidad de H2O, vuelve a estar a punto para que todos los visitantes del centro comercial disfruten de las tardes de verano al aire libre, en un entorno agradable, fresco y perfecto para el terraceo.