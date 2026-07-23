FLAMENCO CAPITAL sigue al compás durante el verano

jueves 23 de julio de 2026 , 10:30h

Los tablaos de FLAMENCO CAPITAL continúan con su programación habitual durante todo el verano, ofreciendo un plan cultural de deleite asegurado para el público local y los turistas que visitan Madrid.

La llama del flamenco se mantiene viva gracias a sus incombustibles escenarios. Y qué mejor que aprovechar para descubrir la pasión de este genuino arte que con la calidad y el prestigio de FLAMENCO CAPITAL. Estos tablaos ofrecen espectáculos flamencos que conjugan duende, historia, talento y todas las comodidades para el público que se acerca a conocer este arte intrínseco en nuestra cultura:

Candela

Desde su fundación en 1982, el Candela se consolidó como un punto de encuentro único para grandes figuras del flamenco como Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Enrique Morente o Pepe Habichuela. Este espacio no era solo un bar, sino un refugio para artistas, intelectuales y aficionados donde se vivían momentos mágicos e improvisados que trascendían el escenario. En esta nueva etapa, el Candela mantiene su esencia, respetando su nombre, logo e historia Este mes de agosto, el renovado Candela contará con las actuaciones de artistas del calado de: Carlos Canela, La Negri y Natanael Carmona o Reza El Persa.

Corral de la Morería

Inaugurado en 1956 y presidido por el imponente lienzo Pelando la pava del pintor madrileño Juan Barba, el Corral de la Morería es un tablao lleno de historia, un cuadro flamenco en sí mismo. Cerca de 70 años de recorrido y reconocimientos nacionales e internacionales lo atestiguan. La bailaora Blanca del Rey es la directora artística del Corral de la Morería. Su propósito es siempre el de “programar lo mejor del arte flamenco actual”. En los próximos días, artistas como Eduardo Guerrero, Vanesa Coloma o Kelian Jiménez demostrarán que el Corral cumple con su propósito.

Tablao de la Villa

Muchos lo habrán conocido años atrás como Café de Chinitas, y, desde hace unos meses, este espacio ha renacido como Tablao de la Villa. Ofrece un flamenco puro y auténtico, en una casa-palacio del siglo XIX, en pleno centro histórico de Madrid. Pasarán por sus tablas durante este mes de agosto artistas como Carlos Velázquez, Estefanía Narvaez, Jairo Barrul, Nerea Carrasco o Israel Cerreduela, entre otros.

Tablao Flamenco 1911

El que fuera el histórico tablao Villa Rosa, continúa haciendo honor a su recorrido cediendo sus tablas, ahora como Tablao Flamenco 1911, a grandes artistas del flamenco actual. Con más de un siglo de historia, este emblemático espacio sigue siendo un referente internacional del flamenco, reuniendo cada noche a grandes figuras del cante, el baile y el toque en un espectáculo lleno de fuerza, pasión y tradición. En las próximas semanas acogerá el arte y duende de nada menos que Paula Rodríguez, Karime Amaya, José Escarpín, Choro Molina o Noelia Ruiz.

Tablao Ópera Flamenca

Tablao Ópera Flamenca es un espacio escénico y gastronómico situado en el barrio de San Bernardo, en el centro de Madrid, formado por un teatro flamenco y una taberna anexa que combinan elementos arquitectónicos tradicionales y contemporáneos. El teatro está equipado con un graderío elevado para garantizar la visibilidad del escenario desde cualquier asiento, además de contar con mesas situadas a pie de pista para una mayor cercanía a la actuación. En las próximas semanas, brillaran sobre sus tablas artistas como David Paniagua, Illeana Gómez, Nerea Domínguez o Carlos Rivero.

Teatro Flamenco Madrid

El Teatro Flamenco Madrid comenzó su andadura en 2017 con un concepto diferente y una manera muy particular de vivir y sentir el flamenco. Su particular espectáculo flamenco, Emociones, se puede disfrutar todos los días del año, con un elenco de alto gramaje artístico y mucho talento. Con Emociones vivirás de cerca la fuerza y la grandeza del flamenco, capaz de llegar a lo más profundo de los sentimientos. Además, durante el mes de agosto, los fines de semana, contarán con un pase extra del espectáculo en horario vermú.

Teatro Tablao Flamenco Torero

Juan El Mistela, Director Artístico de Essential Flamenco y Premio Nacional de Baile de la Crítica Flamenca, define su propuesta como “flamenco sin bisutería”. Con la cercanía y la intimidad como principales premisas, Essential Flamenco, el espectáculo flamenco del Teatro Tablao Flamenco Torero, invita al público a vivir de cerca la sinapsis entre el artista y “el duende”. Todo ello con un elenco de artistas contrastados como El Bocadillo, Andina Melo Dupak, Luana Rubin o el cellista flamenco Battio.