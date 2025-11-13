Gran Encendido de Luces en H2O con Edurne y Tony Aguilar

jueves 13 de noviembre de 2025 , 08:15h

El centro comercial H2O dará el pistoletazo de salida a la temporada navideña con un gran evento de Encendido de Luces que tendrá lugar el próximo 21 de noviembre. A partir de las 18:00 horas, el centro se llenará de música, luz y alegría en una tarde pensada para disfrutar en familia.

Será un acontecimiento muy especial en H2O, que contará con unos invitados de lujo. El encargado de poner voz y conducir el evento será el carismático Tony Aguilar, que guiará al público en un espectáculo lleno de emoción y sorpresas.

La velada contará también con la actuación en directo de Edurne, que presentará en primicia su nuevo disco “Navidad junto a ti”, un álbum de villancicos y canciones inéditas que llevan el sello más personal de la artista. La cantante interpretará sus nuevos temas y después firmará discos tras el evento.

Junto a ellos, el ritmo vendrá de la mano de Hypers Kids África, el grupo de jóvenes bailarines de Uganda que se ha hecho viral por su talento y energía contagiosa. H2O los ha convertido en protagonistas de la campaña de Navidad de este año, contribuyendo a una causa social. Hypers Kids África forman parte de un proyecto solidario que ofrece hogar, educación, alimentación y cuidados médicos a niños huérfanos y en situación de vulnerabilidad en Kampala. La Navidad es tiempo de solidaridad, más que ninguna otra época del año, y H2O hace suyo ese espíritu trayéndolos a España aportando a la recaudación de fondos. Además, diez afortunados podrán conocerlos en un Meet and Greet, resultado de un sorteo en sus redes sociales.

Y, como no podía ser de otra manera, el Encendido de Luces contará también con otro protagonista imprescindible en estas fiestas, Papá Noel, que hará su primera aparición de la temporada en H2O.

Disfruta de la Navidad en H2O

El Encendido de Luces marca en H2O Centro Comercial el inicio de una animada programación navideña que se extenderá hasta el 5 de enero de 2026 con la presencia de Papá Noel y los Reyes Magos.

H2O se renueva

El Encendido de Luces de Navidad ha coincidido con el lanzamiento de la nueva imagen del centro comercial. H2O actualiza su marca corporativa y luce ya su nuevo logotipo donde la H representativa se enmarca por dos gotas de agua que la abrazan. La composición evoca ese cálido abrazo con el que quieren recibir siempre a sus visitantes.

“Este Encendido de Luces es un evento doblemente especial para nosotros. No solo damos el pistoletazo de salida a la Navidad, sino que también celebramos la consolidación de nuestra nueva imagen”, afirma Nadia Fernandes, gerente del centro comercial. “Una identidad renovada que refleja quiénes somos hoy: un espacio cercano y ese punto de encuentro de referencia para la comunidad de Rivas y todos nuestros visitantes”.