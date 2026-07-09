El rooftop de Dear Hotel, un referente del verano en Madrid

jueves 09 de julio de 2026 , 09:00h

En plena Plaza de España, Dear Hotel alberga uno de los rooftops más especiales de la capital: un refugio urbano con vistas 360º al skyline madrileño, gastronomía cosmopolita y un diseño firmado por Trenchs Studio

Hay lugares desde los que la ciudad se entiende de otra manera, y Nice to Meet You, ubicado en plena Plaza España, concretamente en la planta 14 de Dear Hotel, es uno de ellos: un refugio urbano convertido en una de las direcciones imprescindibles para redescubrir Madrid desde arriba, entre cúpulas, tejados y atardeceres, con una de las panorámicas más espectaculares de la capital.

Con vistas abiertas a algunos de los grandes iconos del skyline madrileño, su terraza 360º invita a contemplar la ciudad desde una perspectiva distinta, más serena, más estética y profundamente urbana. Un escenario donde el café de media tarde, un cóctel al caer el sol o una cena al aire libre adquieren una nueva dimensión.

Parte esencial de su singularidad reside también en su diseño. El espacio, concebido por Trenchs Studio, reinterpreta el carácter del edificio neoclásico original de 1945 desde una mirada contemporánea, luminosa y sofisticada. El resultado es un jardín urbano en las alturas donde arquitectura, atmósfera y ciudad dialogan de forma natural, convirtiendo cada visita en una experiencia que va más allá de la gastronomía.

En Nice to Meet You, la propuesta culinaria acompaña ese mismo espíritu cosmopolita. Una cocina pensada para disfrutar sin prisa, en un entorno que hace de cada encuentro una pequeña escapada urbana en pleno centro de Madrid. Más que un rooftop, es un lugar desde el que vivir la ciudad con otra perspectiva.

Dear Hotel representa esa nueva idea de hotel urbano que no solo acompaña la estancia, sino que forma parte del propio plan. Un destino en sí mismo para madrileños y visitantes, y uno de los lugares desde los que mejor se entiende por qué Madrid, vista desde arriba, tiene algo verdaderamente magnético.