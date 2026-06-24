Nobu Hotel Ibiza Bay subasta su exclusiva Royal Suite para vivir el eclipse solar de agosto

miércoles 24 de junio de 2026 , 09:00h

Con motivo del eclipse solar total que tendrá lugar este verano, Nobu Hotel Ibiza Bay anuncia el lanzamiento de una exclusiva subasta internacional para disfrutar de una experiencia irrepetible en su Royal Suite, concebida como la máxima expresión del programa Beyond the Sun. La propuesta, diseñada para coincidir con uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año, ofrece una estancia completamente personalizada en la suite más emblemática del hotel.

Un embajador personal acompaña a los huéspedes durante todo el viaje, creando momentos a medida y ajustando cada detalle en tiempo real. El eclipse solar del 12 de agosto, que no volverá a verse en Ibiza hasta 2135, se unirá además a la lluvia de Perseidas del día 13, configurando un escenario excepcional para quienes busquen vivir el cielo balear en su máximo esplendor.

Una experiencia inmersiva de tres noches

Del 11 al 14 de agosto de 2026, los ganadores de la subasta se alojarán en la Royal Suite, un espacio de 289 m² que combina la privacidad de una villa ibicenca con el estilo y la energía característicos de Nobu Hotel Ibiza Bay. La suite cuenta con amplias zonas interiores y exteriores, terrazas con jacuzzi, vistas panorámicas al Mediterráneo, piezas de arte local y rituales de bienestar personalizados.

Actividades destacadas. Entre las experiencias incluidas durante la estancia figuran:

Navegación privada para observar el eclipse y la lluvia de estrellas

Masterclass de sushi bajo el cielo nocturno

Celestial Chef’s Table a bordo de un yate o en la terraza de la suite

Taste of Agave, un recorrido por tequilas excepcionales

Rituales de bienestar como sanación sonora en cueva, breathwork, pilates reformer o terapias acuáticas inspiradas en el Watsu japonés

“Queríamos crear algo tan extraordinario como el momento que se vivirá en el cielo de Ibiza”, explica Álvaro Gutiérrez. “Esta subasta ofrece la forma más personal y elevada de descubrir Beyond the Sun: una estancia que se adapta de manera intuitiva a cada huésped, ya busqué calma, transformación o celebración.”

Contenido de la puja ganadora:

Tres noches en la Royal Suite Alojamiento para tres adultos y un niño Embajador personal dedicado Experiencias gastronómicas y de bienestar curadas Caja ritual del eclipse creada por artistas locales Colección limitada Nobu Hotel Ibiza Bay x TRUE TRIBE Nike Air Force 1 personalizadas en exclusiva para esta experiencia

La subasta ya está activa, con pujas desde 50.000 € y opción de compra directa por 100.000 €. Los fondos recaudados se destinarán a Ibiza Preservation, organización dedicada a la conservación del entorno natural de la isla.