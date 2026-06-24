Riga, una escapada al corazón del Báltico entre historia, arte y modernidad

miércoles 24 de junio de 2026 , 10:00h

La capital de Letonia se ha consolidado en los últimos años como uno de los destinos emergentes del norte de Europa. Situada a orillas del río Daugava y frente al mar Báltico, Riga combina un valioso patrimonio histórico con una intensa vida cultural, una gastronomía en constante evolución y un ambiente cosmopolita que atrae tanto a viajeros urbanos como a quienes buscan descubrir una Europa menos conocida.

Su principal atractivo es el casco histórico, conocido como Vecrīga, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus calles empedradas, plazas medievales e iglesias centenarias permiten recorrer siglos de historia en apenas unos pasos. Entre sus edificios más emblemáticos destacan la Catedral de Riga, la Iglesia de San Pedro y la Casa de las Cabezas Negras, uno de los símbolos arquitectónicos de la ciudad.

Pero si por algo es reconocida Riga es por su extraordinaria colección de edificios Art Nouveau. La ciudad alberga una de las mayores concentraciones de este estilo arquitectónico en Europa, especialmente en calles como Alberta iela o Elizabetes iela, donde las fachadas decoradas con motivos florales, esculturas y formas geométricas convierten el paseo en una auténtica galería al aire libre.

A esta riqueza patrimonial se suma una oferta cultural muy activa. Museos, galerías, festivales de música y mercados gastronómicos forman parte de la vida cotidiana de la ciudad. El Mercado Central, instalado en antiguos hangares para dirigibles, es uno de los mayores de Europa y un lugar imprescindible para descubrir los productos locales y la cocina letona, que combina tradiciones rurales con influencias escandinavas y eslavas.

Riga también destaca por su equilibrio entre calidad y precio, lo que la convierte en una opción atractiva para escapadas de fin de semana o viajes culturales más amplios. Además, su tamaño permite recorrer gran parte de sus atractivos a pie, mientras que sus parques y zonas verdes ofrecen espacios de descanso en pleno centro urbano.

La ciudad cuenta con conexiones aéreas directas desde varias ciudades españolas, lo que ha contribuido a aumentar el interés de los viajeros por este destino báltico. Asimismo, su posición estratégica la convierte en un punto de partida ideal para explorar otros lugares de Letonia o continuar el viaje hacia Estonia, Lituania y otros países del norte de Europa.

Entre tradición y vanguardia, Riga se presenta como una ciudad capaz de sorprender al visitante con su mezcla de estilos, su dinamismo y su carácter acogedor. Una escapada diferente para quienes desean descubrir una de las capitales más fascinantes y aún menos masificadas del continente.

La Aerolínea airBaltic conecta España con Riga mediante vuelos directos demás, y gracias a lest red de conexiones de airBaltic, Riga es la puerta de entrada perfecta para explorar otros destinos del Báltico y del norte de Europa.