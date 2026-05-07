airBaltic refuerza su apuesta por el norte de Europa con la ruta Riga–Oulu todo el año

jueves 07 de mayo de 2026 , 10:00h

airBaltic ha anunciado la consolidación definitiva de su conexión directa entre Riga (Letonia) y Oulu (Finlandia), que pasará a operar durante todo el año, incluyendo la temporada de invierno 2026/2027. La decisión responde a una demanda sostenida y superior a las previsiones iniciales, lo que confirma el creciente interés por los destinos del norte de Europa.

Conectividad estratégica en el norte de Europa

La ruta se ha consolidado como un enlace clave entre el norte de Finlandia y la red internacional de la aerolínea, que conecta más de 80 destinos a través de su hub en Riga. Este refuerzo de la conectividad facilita tanto los viajes de negocios como el turismo, especialmente en una región que gana protagonismo por su oferta de naturaleza, experiencias invernales y turismo sostenible.

Para el canal de agencias de viajes, la operativa anual supone una ventaja significativa: permite diseñar productos estables y comercializables durante todo el año, eliminando la estacionalidad que tradicionalmente condicionaba este tipo de destinos.

Modelo flexible para adaptarse a la demanda

Con el objetivo de optimizar la oferta y responder a las variaciones estacionales, airBaltic ha implementado un modelo de capacidad flexible en la ruta:

Frecuencia base (octubre–noviembre) : tres vuelos semanales operados con Airbus A220-300.

Temporada alta (diciembre–marzo) : incremento a cinco frecuencias semanales —sujeto a niveles de ocupación superiores al 75%—, con la incorporación del Airbus A321neo, lo que permitirá aumentar la capacidad en aproximadamente un 35%.

Este planteamiento refuerza la eficiencia operativa de la aerolínea y garantiza una mejor adaptación a los picos de demanda, especialmente durante la temporada invernal, cuando el norte de Finlandia se posiciona como uno de los destinos más atractivos del continente.