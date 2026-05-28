airBaltic lanza Business Experience con hasta un 25% de descuento

jueves 28 de mayo de 2026 , 09:45h

Viajar en clase Business ya no es solo una cuestión de lujo, sino también de comodidad, eficiencia y bienestar durante todo el trayecto. Bajo esta filosofía, airBaltic presenta su nueva campaña Business Experience, una propuesta pensada tanto para viajeros de negocios como para quienes desean convertir sus escapadas en una experiencia más confortable y exclusiva.

La aerolínea báltica ha puesto en marcha una promoción especial que ofrece hasta un 25% de descuento en billetes de clase Business, una oportunidad para descubrir una forma de viajar donde cada detalle está diseñado para hacer el trayecto más cómodo, ágil y personalizado.

La campaña estará disponible para reservas realizadas entre el 26 de mayo y el 1 de junio de 2026, mientras que el periodo de viaje se extenderá desde el 1 de julio de 2026 hasta el 28 de marzo de 2027.

Una experiencia premium desde el aeropuerto

La propuesta Business Experience de airBaltic comienza incluso antes del embarque. Los pasajeros de clase Business disfrutan de un recorrido aeroportuario más cómodo y eficiente, con servicios prioritarios que permiten reducir tiempos de espera y viajar con mayor tranquilidad.

A ello se suma el acceso a una experiencia a bordo pensada para maximizar el confort durante el vuelo: asientos más espaciosos, atención personalizada y un servicio gastronómico cuidado, diseñado para que el viaje forme parte también de la experiencia.

La compañía apuesta así por un modelo de viaje donde la comodidad y la atención al detalle adquieren protagonismo, tanto para quienes vuelan por trabajo como para quienes buscan una experiencia más relajada en sus viajes de ocio.

Una aerolínea en expansión en Europa

Con sede en Riga, airBaltic se ha consolidado en los últimos años como una de las aerolíneas de referencia en el norte y este de Europa, destacando por una red de conexiones cada vez más amplia y una flota moderna y eficiente.

La compañía opera vuelos hacia numerosos destinos europeos y continúa reforzando su apuesta por una experiencia de viaje más flexible y orientada al pasajero, combinando eficiencia operativa con servicios premium accesibles.

Con esta nueva campaña, airBaltic busca acercar la experiencia Business a un público más amplio, invitando a descubrir una forma de viajar donde el confort comienza mucho antes del despegue.