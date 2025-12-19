Finnair estrenará una nueva ruta a Melbourne en el invierno de 2026

viernes 19 de diciembre de 2025 , 10:00h

Finnair amplía su red de larga distancia y comenzará a operar vuelos a Melbourne, Australia, el próximo invierno. La ruta se operará a diario vía Bangkok con un avión Airbus A350.

La ruta a Melbourne marca un destino completamente nuevo para Finnair y conecta Australia directamente con la amplia red de la aerolínea a través de su centro de operaciones en Helsinki.

“Estamos muy entusiasmados de introducir un servicio a un nuevo continente. Al conectar Helsinki y Melbourne, dos ciudades en lados opuestos del mundo, podemos ofrecer un puente verdaderamente único entre los hemisferios norte y sur”, afirma Christine Rovelli, directora comercial de Finnair. “Esperamos que esta nueva ruta resulte atractiva tanto para los viajeros europeos que se dirigen a Australia como para los australianos que exploran el norte de Europa y otros destinos”.

El vuelo está programado para salir de Helsinki poco después de la medianoche, llegar a Bangkok por la tarde y continuar hacia Melbourne tras una breve escala, alcanzando Melbourne a la mañana siguiente. En el vuelo de regreso, las salidas desde Melbourne serán por la tarde, con una parada en Bangkok por la noche, y llegada a Helsinki temprano al día siguiente, en conexión con las primeras salidas matutinas de Finnair por toda Europa. Además de ofrecer conexiones fluidas para los clientes, esta estructura garantiza una alta eficiencia operativa y una buena utilización de la flota A350 de Finnair.

Ubicada en la costa sureste de Australia, Melbourne también es conocida como la capital cultural del país, famosa por su gastronomía, su cultura y su escena deportiva.

Los vuelos a Melbourne estarán disponibles para su reserva en www.finnair.com a partir del 18 de diciembre, y se espera que el primer vuelo tenga lugar el 25 de octubre de 2026, sujeto a la aprobación gubernamental.

Además de Melbourne, la red de Finnair para 2026 comprende un total de 93 destinos europeos, 11 destinos asiáticos, siete destinos en Norteamérica —incluido Toronto, que se inaugura en el verano de 2026— y dos destinos en Oriente Medio. En España, Finnair ofrece vuelos diariamente desde Barcelona, Madrid y Málaga. A partir del 11 de abril de 2026 se abrirá la nueva ruta de Finnair entre Valencia y Helsinki, con dos frecuencias semanales.