Riga: la capital báltica que gana peso en el mapa europeo

martes 28 de abril de 2026 , 10:00h

La capital de Letonia, Riga, se consolida como uno de los destinos emergentes del norte de Europa. Su combinación de patrimonio histórico, arquitectura singular y una escena cultural en crecimiento la sitúan como una alternativa cada vez más visible frente a otras capitales europeas más consolidadas.

El casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reúne uno de los conjuntos de arquitectura art nouveau mejor conservados del continente, junto a edificios medievales y amplios bulevares que reflejan su pasado como enclave clave en las rutas comerciales del Báltico.

Más allá de su valor patrimonial, la ciudad ha desarrollado en los últimos años una oferta cultural dinámica, con museos, galerías y espacios creativos que conviven con mercados, cafés y una vida urbana marcada por el equilibrio entre tradición y modernidad.

En términos de conectividad, la aerolínea airBaltic ha reforzado las conexiones entre España y Riga, facilitando el acceso desde varias ciudades y consolidando el papel de la capital letona como puerta de entrada a otros destinos del norte y este de Europa.

En este contexto, Riga se posiciona como una opción relevante dentro del turismo urbano europeo: una ciudad que, sin renunciar a su identidad, gana protagonismo en un escenario marcado por la búsqueda de destinos menos saturados y con una propuesta cultural diferenciada.