Antalya refuerza su atractivo como uno de los grandes destinos del Mediterráneo turco

miércoles 24 de junio de 2026 , 09:45h

Actualizado el: 24/06/2026 23:10h

La ciudad combina patrimonio histórico, naturaleza y una consolidada oferta turística, convirtiéndose en uno de los principales enclaves de la Costa Turquesa para los viajeros europeos.

Antalya se consolida como uno de los destinos más destacados del Mediterráneo oriental gracias a una propuesta que combina historia, paisajes naturales y una amplia oferta turística. Situada en la conocida Costa Turquesa de Turquía, la ciudad atrae cada año a millones de visitantes interesados en descubrir tanto su legado cultural como sus playas y espacios naturales.

El casco histórico de Kaleiçi continúa siendo uno de los principales reclamos de la ciudad. Sus calles empedradas, viviendas tradicionales y edificios de distintas épocas reflejan la importancia histórica de Antalya como enclave estratégico en las rutas comerciales del Mediterráneo. Este patrimonio convive con una moderna infraestructura turística que incluye zonas de ocio, establecimientos hoteleros y espacios destinados al turismo vacacional.

La ciudad también destaca por su entorno natural. El paseo marítimo de Konyaaltı, uno de los más populares de la región, ofrece vistas panorámicas al Mediterráneo y se ha convertido en un punto de encuentro tanto para residentes como para visitantes. Muy cerca se encuentran las playas de Konyaaltı y Lara, conocidas por sus aguas cristalinas y por la amplia oferta de actividades náuticas disponibles durante la temporada estival.

Más allá del núcleo urbano, Antalya sirve como punto de acceso a algunos de los yacimientos arqueológicos más importantes de Turquía. Entre ellos destacan Perge, antigua ciudad de origen helenístico y romano, y Aspendos, reconocido internacionalmente por conservar uno de los teatros romanos mejor preservados del mundo. Estos enclaves permiten conocer el papel que desempeñó Anatolia en el desarrollo de las civilizaciones clásicas.

La naturaleza también tiene un protagonismo especial en la región. El área de Manavgat, famosa por su río y sus cascadas, ofrece alternativas para quienes buscan actividades al aire libre y espacios alejados de los circuitos urbanos más concurridos.

La gastronomía local constituye otro de los atractivos de Antalya. Los productos del mar, las especialidades tradicionales de la cocina turca y una amplia variedad de dulces típicos forman parte de la experiencia de quienes visitan la región, considerada una de las más ricas gastronómicamente del país.

En los últimos años, el crecimiento de las conexiones aéreas entre Turquía y diversos países europeos ha contribuido a reforzar la posición de Antalya como destino turístico internacional. Su combinación de patrimonio histórico, naturaleza mediterránea y servicios turísticos la sitúan entre las opciones más demandadas para quienes buscan descubrir una de las regiones más emblemáticas de la costa turca.

Además de sus atractivos culturales y naturales, Antalya ha reforzado su accesibilidad para los viajeros procedentes de la Península Ibérica gracias a las conexiones de SunExpress desde Madrid, Barcelona y Oporto, vía Izmir. Esta conectividad contribuye a consolidar a la ciudad como uno de los principales puntos de acceso a la Costa Turquesa y a otros destinos de interés turístico en Turquía, caracterizados por la riqueza de sus paisajes, su legado histórico y su oferta vacacional.