Vueling apuesta en FITUR por la conectividad de España, la innovación y la experiencia de cliente

viernes 23 de enero de 2026 , 08:30h

Vueling, aerolínea perteneciente al grupo IAG, muestra en FITUR 2026 su ambición para los próximos 10 años, su Rumbo 2035. A través de un stand interactivo, la aerolínea busca reflejar su contribución a la conectividad aérea en España y su apuesta de futuro con la mirada puesta en el desarrollo de la conectividad en España, elevando la experiencia de los clientes y manteniendo la innovación en el ADN de la compañía.

La activación central del stand, ubicado en pabellón 10, muestra de forma innovadora e interactiva los ejes del nuevo Rumbo 2035, reflejando la ambición de Vueling de seguir siendo la aerolínea de referencia en Barcelona y en España, y un motor de contribución socioeconómica en las regiones en las que opera.

Vueling ha operado en el último año más de 225.000 vuelos y cuenta con 250 rutas al año y 11 bases operativas en España. La ambición de Vueling es pasar de 40 a 60 millones de pasajeros anuales en 2035, con una inversión prevista de 5.000 millones de euros hasta 2030, que incluye una primera fase de nueva flota, además de proyectos de transición, innovación y una nueva propuesta de valor para el cliente.

Vueling también presentará el detalle de la temporada de verano 2026, asientos programados en España a destinos nacionales e internacionales.

Además, Vueling también presentará las novedades del nuevo programa Vueling Club que la compañía lanzará en las próximas semanas.