Cusco se consolida como destino clave del turismo en Perú

martes 12 de mayo de 2026 , 08:15h

Cultura, misticismo y patrimonio convierten a la antigua capital inca en una de las paradas clave del turismo internacional

Cusco se ha consolidado como uno de los destinos imprescindibles en los circuitos por Perú, combinando patrimonio histórico, identidad andina y experiencias culturales que lo sitúan entre los grandes atractivos de Sudamérica.

La conectividad aérea juega un papel clave en este crecimiento. La aerolínea SKY Airline refuerza el acceso a la ciudad con conexiones eficientes desde Santiago de Chile (SCL) y Lima (LIM), facilitando el salto hacia uno de los enclaves más emblemáticos del continente.

Considerada la antigua capital del Imperio Inca, Cusco ofrece un recorrido donde la historia y la vida contemporánea conviven de forma natural. Su centro histórico, con la Plaza de Armas como eje, concentra parte esencial de su atractivo turístico, junto a barrios tradicionales como San Blas, conocido por sus calles empedradas, talleres artesanales y ambiente bohemio.

La oferta cultural se complementa con una gastronomía en expansión, que combina tradición andina y cocina de autor. Las picanterías locales mantienen recetas históricas, mientras que nuevos restaurantes reinterpretan ingredientes ancestrales en propuestas contemporáneas.

Cusco actúa además como puerta de entrada a algunos de los principales hitos turísticos de Perú. Desde allí se accede al Valle Sagrado de los Incas, a complejos arqueológicos de gran relevancia y, especialmente, a Machu Picchu, uno de los destinos más demandados del turismo internacional.

En el plano operativo, SKY Airline destaca su crecimiento en la región y su papel como facilitador de rutas estratégicas en Sudamérica. La compañía opera con una flota Airbus A320neo, orientada a la eficiencia y la reducción del impacto ambiental, y ha registrado niveles de puntualidad superiores al 92% en el último periodo analizado por consultoras del sector como OAG y Cirium.

Asimismo, el interés por Cusco continúa en aumento, impulsado por el crecimiento de la demanda turística hacia Perú y el fortalecimiento de las conexiones regionales.

Con estos factores, Cusco se afianza como una parada estratégica en los itinerarios por Sudamérica, combinando patrimonio, cultura viva y experiencias de alto valor turístico en uno de los destinos más relevantes del continente.