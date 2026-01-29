Discover the World representante de ventas de Azerbaijan Airlines en los principales mercados europeos

jueves 29 de enero de 2026 , 10:30h

Discover the World anuncia su nombramiento oficial como socio representante de ventas de Azerbaijan Airlines en los principales mercados europeos Incluidos Reino Unido, Alemania, España, Francia y Austria. Este acuerdo se basa en la creciente presencia internacional de Azerbaijan Airlines y posiciona a Discover the World para apoyar la expansión europea y las ambiciones de conectividad de la aerolínea.

En virtud del acuerdo, Discover the World representará y promocionará a Azerbaijan Airlines en todo el mercado, colaborando con agencias de viajes, clientes corporativos y socios comerciales, al tiempo que aprovechará su experiencia local para impulsar las reservas y apoyar el crecimiento comercial de la aerolínea.

Aiden Walsh, director global de desarrollo empresarial de Discover the World, comentó lo siguiente sobre la nueva asociación: «Nos complace iniciar nuestra representación de Azerbaijan Airlines en los mercados europeos. Con la moderna flota y la red en expansión de Azerbaijan Airlines, y nuestro alcance regional y nuestras relaciones comerciales consolidadas, estamos bien equipados para apoyar su expansión y reforzar su presencia comercial en Europa».

Sobre la importancia de las asociaciones, Chingiz Mursalov, director del Departamento de Ventas y Asociaciones de Azerbaijan Airlines, señaló: «Europa es un mercado estratégico para Azerbaijan Airlines, tanto por la fuerte demanda punto a punto como por la creciente conectividad de tránsito a través de Bakú.

La asociación con Discover the World nos permite reforzar nuestra presencia comercial en los principales mercados europeos, combinando nuestra red en expansión, nuestra moderna flota y la calidad de nuestros productos con una sólida experiencia en el mercado local. Esta cooperación respaldará el crecimiento de nuestras ventas, mejorará la relación con nuestros socios comerciales y aumentará la notoriedad de Azerbaijan Airlines como una aerolínea fiable que ofrece tanto servicios directos punto a punto como conexiones fluidas a través de Bakú con Asia Central, el subcontinente indio, China y la región del CCG».