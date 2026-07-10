SunExpress actualiza su servicio de compras a bordo

La aerolínea mejora la experiencia de compra durante el vuelo con una oferta más amplia, un sistema de pago optimizado y precios más ventajosos para quienes utilicen tarjeta.
SunExpress ha renovado su servicio de compras a bordo con el objetivo de ofrecer una experiencia más ágil, cómoda y atractiva para sus pasajeros. La actualización incorpora un sistema de pago optimizado, una oferta ampliada de productos y ventajas exclusivas para quienes elijan pagar con tarjeta.
En los vuelos internacionales, los pasajeros podrán realizar sus compras con tarjetas Visa y Mastercard, además de pagar en efectivo en euros. En los vuelos nacionales dentro de Turquía, estarán disponibles las mismas tarjetas, junto con la opción de pago en efectivo en liras turcas (TRY).
Como parte de esta mejora, quienes abonen sus compras con tarjeta accederán automáticamente a los precios más bajos disponibles a bordo, una medida con la que la compañía busca agilizar las transacciones y ofrecer un mayor valor a sus clientes.
La renovación también incluye una selección más amplia de productos y nuevas ofertas, con el propósito de hacer más agradable la experiencia durante el vuelo y responder a las preferencias de los viajeros.
Con estas novedades, SunExpress continúa reforzando sus servicios a bordo para ofrecer una experiencia de viaje cada vez más cómoda, práctica y adaptada a las necesidades de sus pasajeros.