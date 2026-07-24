Riyadh Air y Air Europa sellan una alianza estratégica

viernes 24 de julio de 2026 , 10:00h

Riyadh Air y Air Europa han firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) que sienta las bases para una colaboración estratégica destinada a fortalecer la conectividad aérea entre Europa, Oriente Medio y Latinoamérica.

El acuerdo permitirá a ambas compañías explorar nuevas oportunidades de cooperación para reforzar las conexiones entre Madrid y Riad, al tiempo que facilitará el acceso desde otros destinos de España, el sur de Europa y Latinoamérica a la capital saudí, impulsando nuevas opciones de viaje para pasajeros de ambos mercados.

La alianza contempla el desarrollo de una mayor cooperación en la red de rutas, la integración de beneficios entre sus programas de fidelización, la puesta en marcha de iniciativas de innovación digital y la colaboración en distintos servicios de aviación. El objetivo es ofrecer una experiencia de viaje más fluida, cómoda y conectada, con mayores ventajas para los clientes de ambas aerolíneas.

Con este acuerdo, Riyadh Air continúa avanzando en su estrategia de expansión internacional mediante alianzas con compañías de referencia, mientras que Air Europa refuerza su posicionamiento como uno de los principales operadores que conectan Europa con Latinoamérica, ampliando las oportunidades de conexión hacia Oriente Medio a través de Riad.