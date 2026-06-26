La Cerda refuerza su papel como referente gastronómico del Orgullo madrileño

viernes 26 de junio de 2026 , 08:00h

Con la llegada del Orgullo de Madrid 2026, las calles de Chueca vuelven a llenarse de color, música y miles de visitantes llegados de todo el mundo. En pleno corazón del barrio, La Cerda de Chueca regresa como uno de los espacios imprescindibles para disfrutar de una de las semanas más vibrantes del año, combinando gastronomía, humor y un ambiente festivo que ya forma parte de la identidad del barrio.

Más que un restaurante, La Cerda se ha convertido en un auténtico punto de encuentro durante las celebraciones del Pride. Su característica decoración en tonos rosas, sus ya famosas cerditas y una puesta en escena divertida y desenfadada convierten cada visita en una experiencia que invita a compartir, celebrar y dejarse llevar por el espíritu inclusivo y alegre que define a Chueca.

Durante estos días, el establecimiento se transforma en un escenario perfecto para quienes buscan hacer una pausa entre conciertos, desfiles y actividades culturales sin renunciar a la diversión. Cada rincón está pensado para sorprender, desde sus detalles decorativos hasta sus espacios diseñados para fotografiar y compartir momentos inolvidables.

La propuesta gastronómica es otro de los grandes atractivos de la casa. Una cocina creativa y viajera que combina influencias internacionales con guiños castizos y una cuidada presentación. Entre los platos más demandados destacan los ya célebres pani puri de salmón marinado, los originales tacos cochinita tú, los crujientes torreznos La Morenilla o el irresistible milhojas de manzana de feria, auténticos iconos de una carta que apuesta por el sabor y la originalidad.

La filosofía de La Cerda encaja a la perfección con el carácter abierto y diverso de Chueca. Aquí, la gastronomía se convierte en una excusa para reunirse, celebrar y disfrutar de una experiencia diferente, donde el entretenimiento forma parte del menú. Esa combinación de cocina, creatividad y ambiente festivo ha permitido que el restaurante se consolide, año tras año, como uno de los lugares más frecuentados durante las celebraciones del Orgullo madrileño.

En una edición que volverá a reunir a cientos de miles de personas en las calles de la capital, La Cerda de Chueca se prepara para ser, una vez más, uno de los grandes referentes gastronómicos del barrio. Un espacio donde el rosa es mucho más que un color y donde cada visita se convierte en una celebración de la diversidad, la libertad y las ganas de disfrutar de Madrid en su momento más vibrante.