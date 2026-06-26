SUSIE, a love story

viernes 26 de junio de 2026 , 08:15h

Edición especial firmada por Susie y Nick Cave

«A lo largo de las incontables palabras que he escrito sobre Susie, en forma de canción o en prosa, mi preocupación primordial ha consistido en contener su condición fugaz. Y, sin embargo, para mí Susie sigue representando el mismo misterio que la primera vez que la vi» NICK CAVE

Un exquisito retrato visual y lírico alrededor del matrimonio de Susie y Nick Cave que ya puedes reservar en edición limitada y numerada firmada personalmente por Nick y Susie

Al principio estaban Susie y Nick. Luego llegaron los gemelos, Arthur y Earl. Y, embarcada en esa misma travesía, la fotógrafa Dominique Issermann, amiga íntima de la pareja, iba capturando momentos hoy reunidos en este delicado libro.

Cerca de cien imágenes componen un volumen editado por La Fábrica que aúna el talento creativo de cuatro iconos: el escritor y músico Nick Cave, la fotógrafa Dominique Issermann, la diseñadora de libros Irma Boom y la propia Susie Cave.

La profunda devoción de Nick Cave por su esposa, Susie, se refleja en el imaginario que sus palabras y las letras de sus canciones han ido forjando desde que se conocieran en 1997.

La fotógrafa Dominique Issermann ha afrontado con su cámara esa misma tarea, recogida aquí en forma de destellos instantáneos que actúan como un espejo colocado ante Susie, esa presencia etérea cuya forma seduce al objetivo y, al mismo tiempo, escapa de él.

Hay muchos personajes dentro de ella y muchas Susies que plasmar.

Según sus propias palabras, el papel en el que Susie más se reconoce es el de madre, y este libro constituye un extraordinario testimonio del vigor con que lo ejerce. Brinda un conmovedor relato visual tanto de la devastadora pérdida de un hijo amado como del profundo consuelo hallado en el que permanece.

Las reflexiones de Nick y Susie que atraviesan este libro lo convierten en un volumen para guardar, que alienta la fe en el arte, la capacidad para maravillarse, la belleza y la fortaleza del espíritu humano. Es una oda visual al amor, a la familia y a Susie.